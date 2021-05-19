19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Anıtkabir'deki törenle başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Anıtkabir'de saygı duruşundan bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak 81 ilden lise öğrencileri ile buluşacak.

Siyasi parti yetkilileri de Anıtkabir'i ziyaret edecek.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI KUTLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini, istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır." dedi.

Meclis Başkanı Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, TBMM'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile kutladı.

Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla bütün gençlerin ve bu vatan için gönlü daima genç kalan vatandaşların bayramını, en kalbi duygularıyla kutladığını söyledi.

Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine ve desteğine güvenerek İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığını, "Ya İstiklal, Ya Ölüm!" şiarıyla Milli Mücadele'nin ateşini yaktığını anımsatan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Feragat ve fedakarlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir. Dünyada nadiren rastlanıldığı üzere TBMM, hem millet iradesinin tecelligahı hem de Milli Mücadele'nin yürütüldüğü karargah olmuş ve Milli Mücadele kazanılarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti teşekkül etmiştir.

Tarihi boyunca mazlum milletlere ilham kaynağı olan milletimizin büyük bir inançla verdiği mücadelenin en ağır sorumluluğunu da gençlerimiz yüklenmişlerdir. Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini, istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır.

Ülkemizin tam bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olarak kabul edilen bu tarihi günün 102'nci yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin kahramanlarını, vatan uğruna şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs mesajı

Bakan Ersoy yayımladığı mesajında, "Türk milletinin vatan toprağını, bütün mukaddesatının simgesi olan al bayrağını ve tarih boyunca asla kaybetmediği bağımsızlığını korumak, geleceğine uzanan yolu kendi özgür iradesi ile çizmek ve yarınlarını kendi elleriyle şekillendirmek için canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadelenin tek yürekte, tek bir irade altında yek vücut olduğu, topyekûn Kurtuluş Savaşı'na dönüştüğü günün şafağıdır 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında ses bulan bu irade, 19 Mayıs'ın mirası olarak gençlere emanet edilmiştir" dedi.



Bakan Ersoy, "O miras ki koşul ve imkânlar ne olursa olsun Türk milletinin varlığı için ister cephede, ister kürsüde, fikri ya da fiili mücadeleye daima hazır olmaktır. Bilgiyle, üretmekle, sürekli gelişmek ve geliştirmekle öncü ve özgün olma hedefini gerçekleştirmek ve asla bu hedefin gerisine düşmemektir. Bugün her alanda yerli ve millî yükselişiyle, elde ettiği başarı ve kazanımlarla, sahip olduğu güç ve etkinlikle dünyanın gündemini belirleyen Türkiye'nin arkasında mühendisinden doktoruna, sanayicisinden sanatçısına gençlerimizi görüyor olmak bu mirasa sahip çıkıldığının en açık göstergesidir. Gençlerimiz daimî gururumuz ve asla sarsılmayan gelecek umudumuzdur. Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI EVLERDEN OKUNACAK

Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm şehirlerde, evlerin balkon ve pencereleri ile stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.

Yurdun birçok yerinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak koşular, araç konvoyları, konserler, ses ve ışık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak vatanın kurtuluşu için attığı ilk adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dönüm noktalarından birisi olma niteliğini taşıyor. 19 Mayıs, bir milletin bağımsızlık mücadelesini dünyaya haykırdığı tarih olarak hafızalarda yer alıyor.