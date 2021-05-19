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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Eski Oda TV’cilerin avukatı FETÖ borsası kurmuş

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Eski Oda TV’cilerin avukatı FETÖ borsası kurmuş
HER fırsatta yargıda FETÖ borsası kurulduğuna ilişkin haber ve köşe yazılarıyla ön plana çıkan eski Oda TV yöneticileri, Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın, bizzat FETÖ borsası kurduğu ortaya çıktı. Akalın ile meslektaşı Mehmet Asım İplikçioğlu'nun, bir bilişim firmasının yönetim kurulu üyesi Ş.Ç.'ye "Hakkınızda FETÖ soruşturması var. 150 bin dolar karşılığında takipsizlik alabilecek şekilde emniyette fezleke hazırlatacağız" dediği belirlendi. S.Ç.'nin ihbarı üzerine Akalın, İplikçioğlu ve işbirliği yaptıkları 4 polis sorguya alındı.
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Eski Oda TV’cilerin avukatı FETÖ borsası kurmuş
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