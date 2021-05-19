Gizli ittifaktan Bakanlığa giden yol! İşte CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet ittifakının kronolojisi

SABAH; 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde başlayan CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ittifak çalışmalarının kronolojisini çıkardı.
CHP, İYİ PARTİ, HDP VE SAADET PARTİSİ'NDEN ORTAK ANAYASA ÇALIŞMASI
CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018'de ortak anayasa çalışması yaptığı bildirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Anayasa değişikliğinde hangi ilkelerde uzlaşabileceğinin çalışması yapıldı. Bu çalışmayı yapanların başında İbrahim Kaboğlu vardı. Bu ilkeler çerçevesinde Anayasa çalışması yapılacak. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var" dedi
Sözcü Gazetesi'nde "İttifakın yeni anayasası hazır" başlığıyla yer alan haberde ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Mutabakat metni elimizde" ifadelerine yer verilmişti.
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı.
CHP, 24 Haziran seçimleri için 5 ilde 6 milletvekili adayını Saadet Partisi'ne ayırdı.
Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karaduman CHP tarafından Konya 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi.
Saadet Partisi Güngören belediye başkan adayı olmuş olan Abdülkadir Çelebi CHP'nin Trabzon listesinde yer aldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Saadet Partisi İstanbul 3. Bölge 1. sıradan aday gösterildi
CHP-İYİ PARTİ-SP VE DP İTTİFAKINA HDP VE FETÖ'DEN AÇIK DESTEK
8 Mayıs 2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman kenara çekiliriz" açıklamasına ithafen Twitter'da "Tamam" etiketiyle kirli bir algı hareketi başlatıldı
CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kampanyaya destek verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Vakit TAMAM!", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "24 Haziran'da bu iş TAMAM", İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener "Göklerden gelen bir TAMAM vardır" ve Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "TAMAM İnşallah!" ifadeleriyle tek potada buluştu.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da söz konusu ittifaka destek vererek paylaşım yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Ahdimiz olsun ki Tayyip Bey'e şöyle bir cevap veriyoruz: Sana ne başkanlık ne de 400 milletvekili. TAMAM" ifadeleri HDP Genel Merkezi'nin resmi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşıldı.
Buradaki algı operasyonuna FETÖ'nün firari isimleri de destek vererek "TAMAM" etiketi ile kampanyaya katıldı. Mesela Koza Holding'in yöneticisi ve FETÖ'nün kasası Akın İpek, Twitter'daki şahsi hesabından "Tamam kardeşim… Tamam" ifadelerini paylaştı.
Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından kurulan Yarına Bakış gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu da "Anlaşıldı TAMAM" ifadelerini kullandı.
Avrupa Zaman gazetesinin eski Yayın Müdürü Mahmut Çebi ise "Yeter artık diye sesleniyorum ve TAMAM diyorum" paylaşımında bulundu.
Zaman gazetesinin eski Danimarka temsilcisi Hasan Cücük de "TAMAM" ifadelerini kullandı.
İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede firari sanık olan, FETÖ'cü Kanaltürk ve Bugün TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros da "İki hafta sonra gündemi belirledi, muhaliflerine slogan vererek TAMAM" paylaşımında bulundu.
Aynı konuda Ergun Babahan ve Can Dündar da paylaşım yaparak CHP öncülüğündeki ittifaka destek verdi.
"ABDULLAH GÜL'Ü ÇATI ADAY GÖSTERMEMİZ İSTENDİ"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "HDP'nin de içinde yer aldığı; İYİ Parti, CHP ve SP'nin de biraraya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi"
BABACAN: TAM ORTASI, GÖBEĞİNDEYDİM. GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM
Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" dedi. Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım" ifadelerini kullandı. Ali Babacan; "Abdullah Gül'ü kim teklif etti?" sorusuna, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" dedi.
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERi
15 Mart 2019- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söyledi.
Temelli; "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye'yi değiştireceğiz" dedi.
TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'IN KİTABINI SATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kültür A.Ş.; terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın kitaplarını satmaya başladı. İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, Sakine Cansız'ın terör örgütü PKK'yı anlattığı ve övdüğü "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitap satılmaya başlandı, Cansız, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıtıldı! İstanbulkitapcisi.com'da yer alan kitap tanıtımında terörist Sakine Cansız'ın terör eylemlerini öven sözlerine de yer verildi.
"Kişilikleri en çok zorlu süreçlerde tanırdık. Çünkü ölümle her an atbaşı giden bir atmosferdeydik. Her gün ölen hücrelerin seni fiziki olarak büyük acı içine koyuyordu. İşte böyle bir anda, ruh sağlamlığı varsa, iradeye hakimsen, ölüme gülerek gidiyorsan, inancın ruhunu kucaklamışsa, sen ölümü de düşmanı da kahredersin, ürkütürsün. Tersi durumda da ölüm korkusu seni yavaş yavaş ihanete götürür."
BAŞAK DEMİRTAŞ'IN DOĞUM GÜNÜ
16 Ağustos 2019- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İstanbul'da bir araya geldi. Buluşmaya Demirtaş'ın avukat kız kardeşi Aygün Demirtaş da katıldı.
Ev sahipliğini Selvi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı buluşma Bakırköy'deki bir restoranda gerçekleşti. Buluşmada, Başak Demirtaş'ın doğum günü nedeniyle pasta da kesildi.
DEMİRTAŞ: KUTUPLAŞMANIN OLDUĞU TOPLUMDA DAYANIŞMA ÖNEMLİ
Başak Demirtaş: "Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Ama haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların, yaşanılan zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım'a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum."
KILIÇDAROĞLU: YÜREĞİM DEMİRTAŞ İLE BİRLİKTE
Selvi Kılıçdaroğlu: "Bir arada oluşumuz önemli. Başak Hanım'ın da belirttiği gibi derin bir kutuplaşma var, bu kutuplaşmanın giderilmesi için daha fazla gayret sarfetmek gerektiğini düşünüyoruz. Aslında daha önce de olabilirdi bu buluşma, belki de o zaman düşünülemedi. Başak Hanım'ın doğum gününü de kutluyoruz. Gecikmiş bir doğum günü kutlaması ve bayramlaşma ziyareti oldu bu. Selahattin Bey'i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle. Bunu her fırsatta da ben dile getiriyorum. Oğlumun da özellikle selamları var, sanırım Selahattin Bey Sezgin Tanrıkulu'nun bir portresini çizmiş, ben görmedim ama 'anne çok beğendiğimi söylersin dedi' iletirseniz sevinirim kendisine."
İMAMOĞLU: SİYASETİN SERT YÜZÜNÜ YUMUŞATACAK
Dilek İmamoğlu: "Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma. Bugün de Başak hanımla ve Selahattin beyin kız kardeşiyle ilk kez tanışmış oldum. Memnun da oldum."
TERÖRE DESTEK VERDİĞİ GEREKÇESİYLE GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET
31 Ağustos 2019- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret etti ve "Size güç olmak için buradayız" dedi.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YAZDIĞI 'DEVRAN' İSİMLİ KİTAPTAKİ ÖYKÜLERİN SAHNELENDİĞİ TİYATRO OYUNUNU İZLEDİLER
11 Ocak 2020- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; HDP'nin, terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' isimli kitaptaki öykülerin sahnelendiği tiyatro oyununu izlediler..
Başak Demirtaş, "Dayanışma her anlamda umut veriyor, güç veriyor, moral veriyor. Bu tür zamanlar da aynı şekilde keyif veriyor. O yüzden böyle bir günde böyle bir ortamda yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.
Dilek İmamoğlu da tiyatro oyununu merak ettiğini belirterek, "Sanırım güzel bir oyun sergilenecek. Onu izlemeye geldik. İnşallah güzel olacak" diye konuştu. Gazetecilerin, "Benzer bir görüşme yeniden olur mu?" sorusuna yanıt veren Selvi Kılıçdaroğlu ise, görüşmenin mümkün olabileceğini söyledi.
AKŞENER: KAN DAVALINIZ BİLE OLSA KAPINIZI ÇALDIĞI ZAMAN İÇERİ ALIRSINIZ
7 Eylül 2020- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim" ifadelerine yanıt verdi. Akşener, "Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" dedi.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
8 Mart 2021- İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu; "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.
PERVİN BULDAN DA İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da; Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını etiketleyerek, "Teşekkürler Sayın Başkan" dedi.
"BEN DE SAYGI DUYDUM"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımını arkadaşlarının çoğunun beğenmediğini, kendisinin de buna saygı duyduğunu bildirdi.
PERVİN BULDAN DA KATILDI
İBB, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Büyükçekmece'de 'Hatıra Ormanı' fidan dikim töreni gerçekleştirdi. Dikim törenine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı.
TEKİN: YASAMADA BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPAN BİR İNSAN, NİYE BAKANLIK YAPMASIN?"
2021 Mayıs: CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin "TBMM yasamanın en önemli… Şu anda siyasetin en önemli mekanizması yasamadır. Yasamada başkan vekilliği yapan bir insan, niye bakanlık yapmasın?"
ÇİÇEK: "SİCİLİ TEMİZ PKK İLE BAĞLANTISI OLMAYAN BİR İKİ BAKAN VAAD EDİLEBİLİR"
2021 Mayıs: Eski CHP milletvekili emekli albay Dursun Çiçek:; HDP'li bakan sorusuna, "Sicili temiz, İYİ Parti'nin de, milliyetçilerin de, CHP tabanının da itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir iki bakan vaad edilebilir. 2. tur için söylüyorum. Dolayısıyla ikinci turda da HDP seçmeni hiçbir fire vermeden Millet İttifakı adayına oy verebilir düşünüyorum" şeklinde cevap vermişti.