Libya'da Türkiye karşıtı manipülasyon! Türk askeri ve paralı asker grubu Wagner'i bir tutmaya çalıştılar

UÇUŞ SAYILARI AZ GÖSTERİLMEK İSTENİYOR

Libya'da Türkiye'ni yaptıkları ile Wagner'in yaptıklarına gerçekçi gözle bakıldığında Türkiye'nin resmi makamlarla koordineli şekilde ve insani yardım öncelikli hareket ettiği görülebiliyor. Bu duruma ilişkin somut örneklerden bazıları ise şöyle sıralanıyor:

Açık kaynaklarda yer alan miktarların aksine, basit ve resmi hava kontrol vasıtalarının tespitlerine göre Wagner grubu Suriye bölgesinden Libya'nın doğusunda bulunan havaalanlarına Ekim 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında 137 uçuş gerçekleştirdi. Bunun dışında 'dost düşman tanıma sistemi'ni kapatması nedeniyle tespit edilemeyen, Mısır üzerinden icra ettiği uçuşların da olduğu biliniyor. Yani sayılar özellikle masum gösterilmeye çalışılıyor.