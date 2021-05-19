Libya'da Türkiye karşıtı manipülasyon! Türk askeri ve paralı asker grubu Wagner'i bir tutmaya çalıştılar

Ateşkes süreci ile başlayan dönemde ortaya konulan normalleşme ve karşılıklı güven sağlayıcı tedbirlerin geliştirilmesi sürecinde ilk ve öncelikli olarak Hafter ve taraftarlarından iyi niyetlerini göstermeleri bekleniyor. Güvenlik kaynakları, hangi platformda olursa olsun iki tarafı bu anlamda bir tutmanın adalet temelinde bir anlamı olmadığını belirterek, son dönemde basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında da yapılan paylaşımların sadece dünya kamuoyunu şekillendirme kapsamında hazırlanmış, hedefi Türkiye aleyhtarlığı olan açıklamalar olduğunu ifade ediyor.
UÇUŞ SAYILARI AZ GÖSTERİLMEK İSTENİYOR
Libya'da Türkiye'ni yaptıkları ile Wagner'in yaptıklarına gerçekçi gözle bakıldığında Türkiye'nin resmi makamlarla koordineli şekilde ve insani yardım öncelikli hareket ettiği görülebiliyor. Bu duruma ilişkin somut örneklerden bazıları ise şöyle sıralanıyor:
Açık kaynaklarda yer alan miktarların aksine, basit ve resmi hava kontrol vasıtalarının tespitlerine göre Wagner grubu Suriye bölgesinden Libya'nın doğusunda bulunan havaalanlarına Ekim 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında 137 uçuş gerçekleştirdi. Bunun dışında 'dost düşman tanıma sistemi'ni kapatması nedeniyle tespit edilemeyen, Mısır üzerinden icra ettiği uçuşların da olduğu biliniyor. Yani sayılar özellikle masum gösterilmeye çalışılıyor.
WAGNER İZİNSİZ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYOR
Türkiye'nin, icra ettiği tüm uçuşlar yerel makamlarla koordineli, resmi makamların bilgisi dahilinde gerçekleşirken, Wagner grubunun Libya Hava Sahasının ana sorumlusu olan Trablus ACC (Hava Kontrol Merkezi) ile temas kurmadan, egemen devletin hükümranlık alanına izinsiz giriyor. Uçuşların içeriğine bakıldığında, Hafter tarafının yaptığı uçuşlarla kıyaslanmayacak derecede seyrek olan Türkiye tarafından Libya'ya yapılan uçuşların insani yardım, sağlık ve eğitim desteği kapsamında yapıldığı (Libya'ya hibe edilen başta COVİD-19 aşı ve ilaçları olmak üzere tıbbi destek malzemeleri, basit bakım ve onarım parçalarının ulaştırılması gibi) görülüyor.
AMAÇLARI PETROL
Wagner grubunun ise petrol tesisleri bölgesindeki mevcudiyeti bölgedeki asıl varlık amacını açıkça ortaya koyuyor. Sirte-Cufra hattında yapılan petrol/doğalgaz boru hattı kazı çalışmasının müzahir gruplar tarafından Hafter'in mevzi çalışması olarak gösterilerek karşı tarafta bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.
WAGNER BÖLGE İÇİN TEHDİT
Çad'ın geçici Başbakanı Bahimi Albert'in birkaç isyancı taburun son zamanlarda Libya savaşına katılım karşılığında elde edilen gelişmiş silahlarla Libya'dan Çad topraklarına girdiğine ilişkin açıklamaları ile de Wagner grubu paralı askerlerin bölgede sadece Libya için değil komşu ülkelerin de güvenliği açısından büyük tehdit oluşturduğu resmi açıklamalar ile teyit edildi.