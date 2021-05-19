Muğla’da 19 Mayıs coşkusu akşam da devam etti

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde, tüm illerde eş zamanlı olarak saat 19.19'da, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Muğla'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde program düzenlendi. Atatürk Stadı'ndaki kutlamaya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Gençlik ve Spor'dan Sorumlu Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman katıldı.

Saat 19.19'a geldiğinde saygı duruşunda bulunuldu akabinde İstiklal Marşı okundu. Ardından çeşitli marşlar eşliğinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri sallandı. Vali Tavlı, gösteri yapan öğrencileri dolaşarak bayramlarını kutladı.