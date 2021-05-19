Saklandığı delikte böyle vuruldu

Terör örgütü PKK/ YPG'nin üst düzey isimleri, TSK ve MİT koordinasyonlu operasyonlarla birer birer imha ediliyor. 1990'da PKK'ya katıldıktan sonra birçok kanlı eylemi yöneten ve örgütün Suriye'deki 1 numaralı ismi olan Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyonla terör örgütüne büyük bir darbe daha vuruldu. Operasyon MİT'in adım adım takibiyle gerçekleştirildi. MİT'e ulaşan istihbarat raporları ışığında, özel bir ekip kuruldu. İHA'larla izlenen Sofi Nurettin'in Kuzey Irak'taki Gara kampında gizlendiği tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. MİT'in adım adım takip ederek izini sürdüğü terörist, 8 Mayıs'ta hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu operasyona ilişkin görüntüleri, dün Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan paylaştı. Görüntüde, terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiği mağaranın vurulma anı yer aldı. Yapılan açıklamada, "INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 arasında PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olan 'Sofi Nurettin' kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Terör örgütü PKK/ KCK-PYD/YPG'nin üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır" denildi.Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/ YPG'yi kuran azılı terörist Sofi Nurettin'in öldürülmesi ile örgüt elebaşıları iyice köşeye sıkıştı. Panikleyen terör örgütü, Sofi Nurettin'in öldürüldüğünü duyuramadı.MİT'in operasyonuyla öldürülen Sofi Nurettin'in, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu belirtildi. Örgütün kara kutusu olarak bilinen Sofi Nurettin, 2014'te HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çadırda 6.5 saat süren gizli bir toplantı gerçekleştirmiş, ardından örgütün taktik ve stratejilerine dair alacağı pozisyonu Abdullah Öcalan'a aktarması için Demirtaş'a iletmişti. Azılı terörist, çok sayıda kanlı saldırının da baş sorumlusuydu.