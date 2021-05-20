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Haberler Gündem Haberleri 19 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 19 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 20.5.2021 07:04 Son Güncelleme: 20.5.2021 07:05

19 Mayıs tablosu son dakika duyuruldu! 19 Mayıs korona tablosu ile bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

19 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 19 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin “ son dakika” başlığıyla son durum verileri peş peşe gelmeye devam ediyor. tarafından salgın başından bu yana yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda elde edilen en son corona virüs tablosu verilerine göre 11 bin 553 kişi corona virüs testi pozitif sonuçlanarak tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek 19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı ve vaka sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika ve güncel korona son durum verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika güncel koronavirüs vaka - vefat verilerini duyurmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden güncel korona son durum verilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden de en son Türkiye corona virüs tablosu açıklanmaya devam ediliyor. 1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak edilerek 19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna ek olarak corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde de araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

19 MAYIS KORONA VİRÜS TABLOSU İLE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

19 Mayıs korona tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri paylaşıldı. İşte Bakanlık tarafından paylaşılan günlük tablo verileri;

19 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 553
  • HASTA SAYISI: 902
  • VEFAT SAYISI: 233
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 271

İşte son 7 günün korona tabloları ve salgının seyri...



18 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 937
  • HASTA SAYISI: 916
  • VEFAT SAYISI: 203
  • İYİLEŞEN SAYISI: 10 bin 125

17 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 10 bin 174
  • HASTA SAYISI: 923
  • VEFAT SAYISI: 223
  • İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 864

16 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 10 bin 512
  • HASTA SAYISI: 920
  • VEFAT SAYISI: 223
  • İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 418

15 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 472
  • HASTA SAYISI: 1 bin 084
  • VEFAT SAYISI: 236
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 814

14 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 394
  • HASTA SAYISI: 1 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 242
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 261

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 534
  • HASTA SAYISI: 1 bin 217
  • VEFAT SAYISI: 238
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 472

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 029
  • HASTA SAYISI: 1 bin 496
  • VEFAT SAYISI: 232
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 167

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19 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 19 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
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