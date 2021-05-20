19 Mayıs’ı anlayan 2023 hedeflerimize dört elle sarılır

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım programında hitap etti. İşte konuşmasının satırbaşları:Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla yakılan İstiklal meşalesi Anadolu'yu sarmış ve cumhuriyetin kuruluşu ile nihai hedefine ulaşmıştır. Kutlu yürüyüşte verilen her mesaj ya istiklal ya ölüm kararlılığının ifadesidir. Sizlerin nezdinde milletimizin her bir ferdinin bayramını tebrik ediyorum. Bugüne gelene kadar nice tehditlere göğüs geren, nice karanlık senaryoları yırtıp atan milletimiz, 19 Mayıs vesilesiyle demokrasiye sahip çıkma azmini tüm dünyaya bir kez daha haykıracaktır. 19 Mayıs'ın anlamını kavrayabilen, ruhuna nüfuz edebilen herkesin 2023 hedeflerimize dört elle sahip çıktığına inanıyoruz.Bu topraklardaki mücadelemizin devam