Küresel anlamda etkisini gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk kez duymaya başladığımız koronavirüs vaka ve ölü sayısı, Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanları tarafından titizlikle yapılan çalışmalar ışığında entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri ışığında günlük korona tablosu formatıyla Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Öte yandan bugün (20 Mayıs 2021 Perşembe) Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacağı 20 Mayıs korona tablosu verilerini merak edenler 20 Mayıs Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. 20 Mayıs Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA! 20 MAYIS KORONA TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından, filyasyon uzman ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 20 Mayıs korona tablosu verileri henüz açıklanmadı. Korona son durum tablosu, Bakanlık tarafından açıklandığında burada olacak.