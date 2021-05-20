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Haberler Gündem Haberleri 20 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 20.5.2021 18:22 Son Güncelleme: 20.5.2021 18:22

son dakika duyuruluyor! ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı

20 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Dünya genelinde etkilerini yoğun şekilde sürdüren ve ülkemizde 1. Yılı geride kalan covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ’de ilk vakası ortaya çıkan kovid-19’a ilişkin filyasyon ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri günlük korona tablosu şeklinde kamuoyuna duyuruluyor. En son korona tablosu verilerine göre 11 bin 553 kişinin sonuçları pozitif çıkarak tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise merak edilerek açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika corona virüsü vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri ile tüm detaylar.

Küresel anlamda etkisini gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk kez duymaya başladığımız koronavirüs vaka ve ölü sayısı, Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanları tarafından titizlikle yapılan çalışmalar ışığında entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri ışığında günlük korona tablosu formatıyla Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Öte yandan bugün (20 Mayıs 2021 Perşembe) Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacağı 20 Mayıs korona tablosu verilerini merak edenler 20 Mayıs Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor. 20 Mayıs Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA! 20 MAYIS KORONA TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından, filyasyon uzman ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 20 Mayıs korona tablosu verileri henüz açıklanmadı. Korona son durum tablosu, Bakanlık tarafından açıklandığında burada olacak.

19 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 553
  • HASTA SAYISI: 902
  • VEFAT SAYISI: 233
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 271

İşte son 7 günün korona tabloları ve salgının seyri...



18 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 937
  • HASTA SAYISI: 916
  • VEFAT SAYISI: 203
  • İYİLEŞEN SAYISI: 10 bin 125

17 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 10 bin 174
  • HASTA SAYISI: 923
  • VEFAT SAYISI: 223
  • İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 864

16 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 10 bin 512
  • HASTA SAYISI: 920
  • VEFAT SAYISI: 223
  • İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 418

15 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 472
  • HASTA SAYISI: 1 bin 084
  • VEFAT SAYISI: 236
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 814

14 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 394
  • HASTA SAYISI: 1 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 242
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 261

13 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 534
  • HASTA SAYISI: 1 bin 217
  • VEFAT SAYISI: 238
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 472

12 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 029
  • HASTA SAYISI: 1 bin 496
  • VEFAT SAYISI: 232
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 167
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20 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 20 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
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