ABD'nin dev pazarına mobilya atağı!

Amerika Birleşik Devletleri'ne mobilya ihracatına yönelik önemli bir adım atıldı. Orta Anadolu İhracatçılar Birliği, ABD'ye mobilya ihracatına yönelik projeye imza attı. Çalışmanın hedefi, 50 milyar dolarlık mobilya pazarına ilk etapta 100 milyon dolarlık ihracat yapmak…

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'e bağlı olan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği, ODS Consulting Group adında iki kardeşin kurduğu bir danışmanlık firmasının arkasında durduğu bir birlik.

120 kişilik bir ekiple hedeflerine odaklanan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Onur Seçkin yaptığı açıklamada, "Fuarlarla yurtdışında müşteri bulmaya alışkın olan Anadolu ihracatçısına pandemide yeni pazarlarda birebir müşteri eşleştirmeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

ODS'nin TİM'e bağlı bulunan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerine yönelik stratejik plan, ihracat olgunluk endeksi, Amerika pazarında marka stratejisi hazırlamak üzere sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Yazar Yasemin Salih'e konuşan Onur Seçkin, projeyle öncelikle bin 700 üyeli birliğin ilk etapta 20 üyesini Amerika pazarına hazırlayacaklarını ifade ediyor. Amerika'da bir şirketi ve dört çalışanı bulunan ODS, iki depo kiralayacak. Ayrıca Türk mobilyası için de ciddi bir PR çalışması yürütülmesi planlanıyor. Onur Seçkin, "Amerika'da Türk mobilyası bilinmiyor. Burası bir PR dünyası. Mobilya reprezantlar aracılığıyla satılıyor. Adamların ölçü birimleri bile farklı. Bu nedenle ilk etapta 20 şirketin tüm katalogları, sertifikaları bu pazara göre yenilenmeli. 100 milyon dolarlık ihracat artışı hedeflediğimiz bu çalışmada ayrıca potansiyel alıcıları da belirliyoruz" diyor.

İLK ETAPTA 30 PİLOT FİRMA SEÇİLECEK

Öte yandan ODS'nin Anadolu'daki bir başka ihracata yönelik ortak çalışmayı Ankara Ticaret Odası (ATO) ile yürüttüğü öğrenildi. ATO ile üye kurumların ihracat oranını ve miktarını artırmaları amacıyla strateji belirlenmesi için danışmanlık sözleşmesi imzaladıklarını belirten Onur Seçkin, ilk etapta 30 pilot firma seçileceğini anlatıyor. Burada amaç profesyonel, tam kapsamlı bir yol haritası çıkarmak. Hedefte ise sadece Amerika yok.

Seçkin'in verdiği bilgilere göre; Gaziantep Ticaret Odası da yine üyelerinin ihracatını geliştirmek üzere ODS ile 5 yıllık stratejik planı hazırlanması yönünde çalışma yürütüyor. Seçkin, "Burada amaç, Gaziantep sanayi bölgesinin her sektörde kalkınması için kurum analizi ve strateji çalışmasını tamamlamak" diyor.

"BİREBİR ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR"

Anadolu'daki ihracatçının tüm stratejisini fuarlar üzerine kurduğuna dikkat çeken Onur Seçkin, "Fuarlar zaten etkisini 3-4 yıldır kaybetmişti. Daha birebir çalışmalara ihtiyaç var. Her pazarın dinamiği farklı. Amerika kalite, Rusya fiyat odaklı. Birçok ülkede Türk malı Çin malıyla aynı sanılıyor. Bu algıyı kırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu'daki ikinci 500 büyük sanayi kuruluşlarının genellikle yeni jenerasyon patronlarıyla irtibatta olduklarını söyleyen Seçkin, "Müşterilerimizin yarıdan fazlası Anadolu'dan. Sektörel olarak makine, gıda, mobilya ve tekstil ağırlıklı şirketler. Aynı sektörden iki müşteri almıyoruz. Potansiyel müşterileri bulup, uygun eşleştirmeler yapıyoruz. 120'den fazla şirket bizimle bu işi yapıyor" dedi.