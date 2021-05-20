AK Partili Kabaktepe: “İstanbul’da son 2 yıldır büyük bir çevre felaketi yaşanıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlığı geldiği ilk 10 ay içerisinde İstanbul'un nadide yerlerinden olan Haliç'i kirletmeyi başarmıştı. 90'lı yılların Haliç görüntülerini aratmayan kirliliği gören İstanbullu ise sosyal medyadan bu kirliliğe isyan etmişti. Kirlilik sadece Haliç'te değil, Riva Deresi'nde de yaşanmıştı. İSKİ'nin kanalizasyon sularını arıtma yapmadan Riva Deresi'ne akıtması nedeniyle oluşan kirliliğin görüntüleri kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Ayrıca Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri de gündeme gelmişti.