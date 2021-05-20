AK Partili Kabaktepe: “İstanbul’da son 2 yıldır büyük bir çevre felaketi yaşanıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlığı geldiği ilk 10 ay içerisinde İstanbul'un nadide yerlerinden olan Haliç'i kirletmeyi başarmıştı. 90'lı yılların Haliç görüntülerini aratmayan kirliliği gören İstanbullu ise sosyal medyadan bu kirliliğe isyan etmişti. Kirlilik sadece Haliç'te değil, Riva Deresi'nde de yaşanmıştı. İSKİ'nin kanalizasyon sularını arıtma yapmadan Riva Deresi'ne akıtması nedeniyle oluşan kirliliğin görüntüleri kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Ayrıca Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri de gündeme gelmişti.
"İBB BAŞKANI İSE "YETKİM YOK" DİYOR. İBB'DE YETKİ KİMDE?"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da iki yıldır çevre felaketi yaşandığına dikkat çekerek İBB'nin tutumunu eleştirdi. Kabaktepe, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da son 2 yıldır büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Haliç'te çamur, Riva Deresi'nde kirlilik, Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri, Kurbağalıdere ve Menekşe Deresi'nde deniz salyası nedeniyle yayılan pis kokular... İBB Başkanı ise "yetkim yok" diyor. İBB'de yetki kimde?" diye sordu.