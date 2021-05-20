Anıtkabir’de gurur

Atatürk'ün gençlere armağanettiği 19 Mayıs Atatürk'üAnma, Gençlik ve Spor Bayramıtüm yurtta törenlerle kutlandı.Gençlik ve Spor Bakanı MuharremKasapoğlu ve beraberindeki gençlikheyeti, Anıtkabir'i ziyaretetti. Kasapoğlu başkanlığındakiheyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerekAtatürk'ün mozolesine geldi.Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenkbırakmasının ardından saygı duruşundabulunuldu, ardından İstiklalMarşı okundu. Buradaki töreninardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ıMilli Kulesi'nde bulunan AnıtkabirÖzel Defteri'ni imzaladı.Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye'nin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız. 102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklal ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye'nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi, demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sürdürmekte kararlıyız.