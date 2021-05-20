Anıtkabir’de gurur

Atatürk'ün gençlere armağan
ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
tüm yurtta törenlerle kutlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem
Kasapoğlu ve beraberindeki gençlik
heyeti, Anıtkabir'i ziyaret
etti. Kasapoğlu başkanlığındaki
heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek
Atatürk'ün mozolesine geldi.
Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk
bırakmasının ardından saygı duruşunda
bulunuldu, ardından İstiklal
Marşı okundu. Buradaki törenin
ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı
Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir
Özel Defteri'ni imzaladı.
İSTİKLAL RUHU BİZE YOL GÖSTERİYOR:
Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye'nin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız. 102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklal ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye'nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi, demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sürdürmekte kararlıyız.