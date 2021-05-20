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Giriş Tarihi: 20.5.2021

Anıtkabir’de gurur

Eda IŞIK Eda IŞIK
Anıtkabir’de gurur
Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta törenlerle kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki gençlik heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti. Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
İSTİKLAL RUHU BİZE YOL GÖSTERİYOR: Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye'nin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız. 102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklal ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye'nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi, demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sürdürmekte kararlıyız.
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Anıtkabir’de gurur
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