Ankara eski Başsavcısı HSK üyeliği adaylığından çekildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için Anayasa ve Adalet Komisyonları gerçekleştirilen Karma Komisyon Genel Toplantısında siyasi uzlaşı sağlanmıştı. Komisyon çalışmalarında aday adayı olarak başvuru yapan 118 kişiden 3'ünün adaylık için gerekli şartları sağlamadığı belirtilerek değerlendirilmeye alınmazken, Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman da aday adaylığından çekildiğini hazırladığı dilekçeyi komisyona sunarak duyurdu.



Yargı camiasının merakla beklediği Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimleriyle ilgili olarak TBMM'de Anayasa ve Adalet Komisyonlarınca oluşturulan Karma Komisyon Genel Toplantısında siyasi uzlaşı sağlanmıştı. Buna göre, HSK üyeliği için belirlenecek 7 adaydan 4'ü Cumhur İttifakı'nın, 3'ü ise Millet İttifakı'nın adayı olacaktı. Komisyon çalışmalarında, aday adayı olarak başvuru yapan 118 kişiden, öğretim üyesi Çağatay Çınar, avukat Çetin İlhan Akbulut ve avukat Mehmet Fatih Özdemir'in adaylık şartlarını sağlamadığı için değerlendirmeye alınmadığı ve bu kapsamda aday adayı sayısının 115'e düştüğü belirtildi.



ADAY ADAYLIĞINDAN VAZGEÇTİ



Komisyon çalışmalarını sürdürürken, Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman da, Karma Komisyon'a sunduğu dilekçeyle aday adaylığında çekildiğini açıkladı. Bu kapsamda, aday adayı sayısı 114'e düştü. Bu listede, 50 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay Üyesi, 12 öğretim üyesi ve 42 avukat bulunuyor.