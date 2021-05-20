Cumhuriyet yazarlarının avukatı fena yakalandı! FETÖ borsasından tutuklandı

FETÖ borsası kurulduğuna ilişkin çeşitli haber ve köşe yazılarıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın bizzat FETÖ borsası kurmaktan gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü.

Akalın'ın FETÖ borsasını nasıl ilmek ilmek kurduğu ayrıntılarıyla ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ayrıntılarına göre; soruşturma ünlü bir bilişim şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı G.Ç.'nin savcılığa gelerek ihbar etmesiyle başladı.



G.Ç, savcılığa gelerek, babası Ş.Ç.'nin geçtiğimiz Kasım ayında FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmak istediğini anlattı. Devamında ise, babasının Covid-19'a yakalanması nedeniyle gözaltına alınmadığı, daha sonra geçtiğimiz Ocak ayında ise kendi avukatları olan Mehmet Asım İplikçioğlu'nun kendilerine " Dosyada gizlilik kararı var. Bilgi alamıyoruz. Ancak bir gelişme olduğunda haber vereceğim" dediğini aktardı.



Kazım Yiğit Akalın

BEDELİ 150 BİN DOLAR



Geçtiğimiz Mart ayında Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nun ofislerine gelerek " bir şahıs bana ulaştı. Dosya içeriği ile ilgili bilgiler verdi" dediğini söyledi. G.Ç, devamında avukatın kendisine bu aracı sayesinde babası Ş.Ç. 'nin ifade verdikten sonra serbest bırakabileceklerini ancak bunun karşılığında 150 bin dolar para istediklerini belirtti.





Barış Pehlivan-Barış Terkoğlu

ORGANİZATÖR AKALIN



İş insanı G.Ç. babası için yapılan söz konusu teklif üzerine harekete geçerek savcılığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada kurulan organizasyonda, organizatörün, Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın olduğu belirlendi.



Savcılık 2 şüpheli avukatla ilgili başlattığı soruşturmayı genişletti. Akalın'ın irtibatlarına yönelik teknik takip ve hts incelemesinde bulunuldu. Akalın'ın 4 kişi ile daha irtibatı belirlendi. Savcılık bu tespitler üzerine 6 kişilik FETÖ borsası şebekesine operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, dijitallerine el konularak incelenmeye alındı.

TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli İstanbul adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler arasından Kazım Yiğit Akalın tutuklanfı.