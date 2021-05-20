Didim sahilinde Caretta Caretta ölü bulundu

Didim'de, yaklaşık 45 yaşında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağası Altınkum sahiline sürüklendi. Caratta Caretta'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip, Didim'den kaplumbağayı alarak, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) getirdi. Kaplumbağanın incelemesi yapılarak kayıt altına alındı.

Üzerinde bulunan TR-Y1615 numaralı markanın Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEMAKER) takıldığı tespit edildi. Kaplumbağanın daha önce, paragat misinalarına takılarak bir uzvunu kaybettiği üzerindeki markadan anlaşıldı. Caretta Carettaların nesillerini sürdürebilmeleri için önemli bir birey olan erkek kaplumbağanın başına ilk gelen kazada kurtulabildiği, yapılan müdahalelerle denizde 7 ay yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Daha sonra, ağlara takılarak nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğünü tahmin ediliyor. Kaplumbağa incelemelerinin yapılması için DEKAMER'e gönderilecek.

YAKLAŞIK 45 YAŞINDA

Ölü halde bulunan deniz kaplumbağasıyla ilgili EKODOSD açıklama yaptı: "Daha önce sağ yüzgeci kopan ve önemli derece hasar oluşan 40 – 45 yaşlarındaki erkek Caretta caretta türü iri başlı deniz kaplumbağası, DEKAMER'de yapılan tedavi sürecinde iyileştiği ve beslenmesini yapabildiği görülerek, Didim'e getirilmişti. Didim Altınkum plajından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Manisa 4. Bölge Müdürlüğü ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, EKODOSD üyeleri ve Didim'de yaşayan yerli-yabancı vatandaşların katılımıyla iyileşen kaplumbağa Altınkum plajından denize gönderilmişti.

Başına gelen 2. Kazada ne yazık ki kurtulamadı. Etçil olan Caretta Caretta'ların denizlerimizde bulunması çok önemlidir. Bugünlerde kıyılarda görülen deniz analarını yoğun olarak tükettiklerinden deniz ekosistemi içinde önemli işlevi bulunmaktadır. Bu nadir canlılar bazen denizlere atılan plastik poşetleri deniz anası sanarak yutmakta ve yaşamını kaybetmektedir. Balıkçılar ağlarına ve paragatlarına takılan kaplumbağa gördüklerinde, ihbar etmeleri halinde bu canlıların hayatlarının kurtarılması sağlanacaktır. Duyarlı insanların çoğalması, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve turistik işletmelerin işbirliği yapması, bu sevimli canlıların sağlıklı bir şekilde yaşaması için çok önemlidir."