FETÖ Borsası kuran avukata Cumhuriyet'ten destek

Her fırsatta yargı içerisinde FETÖ borsası kurulduğuna ilişkin çeşitli haber ve köşe yazılarıyla ön plana çıkan eski Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın bizzat FETÖ borsası kurduğu ortaya çıkmıştı. Akalın ve beraberindeki avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nun Türkiye'nin sayılı bir bilişim firmasının yönetim kurulu üyesi Ş.Ç.'ye "Hakkınızdaki soruşturmayı kapattırırız." teklifinde bulunduğu belirlendi. Akalın'ın 4 emniyet personeli ile yoğun iletişim kaydına rastlandı.





6 ŞÜPHELİ DE SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada 4'ü polis 2'si avukat 6 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında FETÖ borsası şebekesinin organizatörü Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın da bulunduğu 6 şüpheli de İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. FETÖ borsası kurduğu tespit edilen şüpheli Akalın'a, destek ise her fırsatta FETÖ borsası kurulduğuna yönelik haber ve köşe yazılarıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'dan geldi.



FETÖ BORSASINA İLGİNÇ İSİMLERDEN DESTEK



FETÖ borsası kurduğu belirlenen Avukat Kazım Yiğit Akalın'a destek olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na gelen isimler arasında, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz ve Serkan Günel'de yer aldı. Söz konusu isimler İstanbul Adliyesi'nde Kazım Yiğit Akalın için destek nöbeti tuttu.



ZENGİN FETÖ'CÜ İŞ ADAMLARININ AVUKATLIKLARINA SOYUNDULAR



Bilindiği üzere Hüseyin Ersöz, Serkan Günel ve Kâzım Yiğit Akalın'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans ayağının çok kritik isimleri olan zengin işadamlarının müdafileri olduğu belirlenmişti. Avukat Hüseyin Ersöz, TUSKON davasında yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ömer Faruk Kavurmacı'yı 2017 yılında 12 kez, 2018 yılında 30 kez, 2019 yılında 31 kez, 2020 yılının ilk 6 ayında ise 6 kez ziyaret etti. Ersöz'ün 3,5 yıl içerisinde FETÖ sanığı Kavurmacı'ya 79 ziyaret gerçekleştirmesi dikkat çekti.





15 TEMMUZ ŞÜPHELİSİNİN AVUKATLIĞINI YAPTI



Serkan Günel'in de FETÖ'cüleri ziyaret listesi kabarık çıktı. Günel'in FETÖ'nün darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmasında tutuklanan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı sanık eski tümgeneral Haluk Şahar'ın avukatlığını yaptığı, sanığa Silivri Cezaevi'nde iken çok sayıda ziyarette bulunduğu belirlendi. Buna göre Günel, 2016 yılında 9 kez ziyaret ettiği Şahar'ın görüşüne 2017 yılında 3 kez gitmiş. Şahar'ın 2019 yılında tahliye olduğu biliniyor. Günel ayrıca FETÖ sanığı Kavurmacı'yı da 2018 yılında 1 kez ziyaret etti.