FETÖ borsasını organize etmiş

Hakkında fETÖ takibi yapılan babasının dosyasına 'takipsizlik çıkarma' karşılığında bir işadamından 150 bin dolar isteyen şebekenin başında, Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın bulunduğu belirlendi. FETÖ borsası kurulduğuna ilişkin haber ve köşe yazılarıyla bilinen Terkoğlu ve Pehlivan'ın avukatı Akalın'ın bizzat FETÖ borsası kurmaktan gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ünlü bir bilişim şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı G.Ç.'nin savcılığa gelerek ihbar etmesiyle başladı. G.Ç., babası Ş.Ç.'nin FETÖ suçlamasıyla gözaltına alınmak istediğini anlattı. İddiaya göre, Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu ailenin ofisine giderek, "Polislerle irtibatlı bir şahıs bana ulaştı. Dosya içeriği ile ilgili bilgiler verdi. Bu kişi sayesinde babanız lehine fezleke düzenlenecek, 150 bin dolar karşılığında ifade verdikten sonra serbest bırakılacak" dedi. Yapılan incelemelerde FETÖ borsası organizatörünün avukat Kazım Yiğit Akalın olduğu ortaya çıkarıldı. Akalın'ın B.Y. , E.O.T., İ.İ., R.E. isimli polis memurlarıyla iletişim halinde olduğu HTS kayıtlarından ortaya çıkarıldı. Bu tespitler üzerine 6 kişilik şebeke gözaltına alınırken, el konulan dijital cihazları incelemeye alındı.