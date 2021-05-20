Aşkla ve gururla nice 102 yıllara

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önündeki kutlamalara engelli sporcular da katıldı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Breking Milli Takımı, Taksim'de kısa süreli bir gösteri düzenledi. Maslak semtindeki gökdelenler geleneksel hale gelen şekliyle dev Türk bayraklarıyla ve Atatürk posteriyle donatıldı. Pendik'te 14 ile 20 yaş arasındaki gençler bisikletleriyle dev Türk bayrağı açarak korteje katıldı. Bisikletlerini alan gençler bayraklarla Pendik sahilinde tur attı. Marşlar ve bayraklar eşliğinde, sosyal mesafe kurallarına da uyarak 19 Mayıs tüm coşkusuyla kutlandı. Bayramın 102. yılında 102 bisikletçi İstanbul turu için yollara çıktı. Ayasofya'dan başlayan bisiklet turu, drone ile havadan görüntülendi. Caddebostan Sahili'nde buluşan yüzlerce motosiklet kullanıcısı, bayraklarla süsledikleri motosikletleriyle kortej oluşturdu. Yüzlerce motorun oluşturduğu korteje, otoyolda ilerleyen otomobil sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Kadıköy'de klasik araç konvoyunun ilçe sokaklarını dolaştığı, sporcuların kürek çekerek kutladığı bayram coşkusu tüm bölgeyi sardı. Birçok semtte coşku dolu kutlamalar yapılırken evlerindeki vatandaşlar da balkonlarından Türk bayraklarıyla coşkuyu yaşadı.İzmir Selçuk'ta ve Bornova'da bandolu kutlama, Karşıyaka'da ise kano yarışları yapıldı.Nevşehir'de 102 genç dev Türk Bayrağı'nı Nevşehir Kalesi'ne taşıdı.Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobiller ile konvoy oluşturuldu.Muğla Datça'da bir grup kadın motosikletçi şehir merkezinde konvoy oluşturup tur attı.Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda bando eşliğinde şarkılar söylendi.MUSTAFA Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı asker tarafından karaya çıkarıldı. Askerler, Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Bandırma Vapuru'na götürüldü.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca derlenen ve 19 Mayıs için yayınlanan 23 fotoğrafta, Cumhuriyetin ilanı sonrası dönemde Atatürk'ün farklı zamanlarda çekilen kareleri yer alıyor. "Atatürk ve gençlik" konulu fotoğraflar arasında, Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği fotoğraflar var. Büyük önderin çocuk ve gençlerle törenlerde buluşması, onlarla sevgi ile sohbet etmesi, öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki 19 Mayıs tören fotoğrafları albümde yer alıyor.SABAH