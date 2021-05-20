Mucize bebeğin ilk kez yüzü göründü

Onu annesinden koronavirüs kopardı. Annesinin karnındaydı, kovid annesini esir aldığında. 7 aylık iken sezaryenle alındı annesinin karnından. Salgın nedeniyle uzaktan gösterildi anne Müjgan Yiğit'e 'adını Ali Asaf koyacağım' dediği bebeği. 'Hoş geldin yavrum' diyebildi ama sonrası yoktu. Anne Müjgan Yiğit'i 27 yaşında koronavirüs aldı hayattan. Asaf bebek şimdi 2 aylık. Baba Sinan Yiğit, her şeyden habersiz 7 yaşında kızı Miray Sude ve Asaf ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde geçen mart ayında kovid-19'a yakalanan 7 aylık hamile Müjgan Yiğit (27) koronavirüsü ağır geçirdi. Doktorlar, bebeği kurtarabilmek için anneyi sezaryene aldı. 2 kilo 300 gramdı doğdunda Asaf bebek, annesine salgın nedeniyle uzaktan gösterildi. Bebeğe bulaşmamıştı virüs. Bebek hemen kuvöze alındı. Anne Müjgan Yiğit ise virüsle savaşa daha fazla dayanamadı. Genç yaşında hayatını kaybetti.

Geride öksüz iki çocuk bıraktı. Baba Sinan Yiğit, 2 ay önce kaybettiği eşinin ardından dimdik ayakta durmaya çalışıyor. Kıraathane işleten salgın nedeniyle alınan önlemler nedeniyle işyerini açamayan bir yandan 3 yıl önce aldığı evinin kredi borcunu ödemeye çalışan Yiğit, çaresiz..

Eşinin hamileyken doğacak bebeklerinin adını Ali Asaf koymayı istediğini söylediği bebeğe annesinin vasiyeti yerine getirerek, Ali Asaf koydu. Annesini doğduğunda yüzünü görse de kendisinin ancak annnesini fotoğraflarda tanıyacak olan Asaf bebek, şimdi 2 aylık olduk. Baba Sinan Yiğit, "Asaf şimdi tam bir bebek gibi oldu. Minnacıktı. Miray Sude'ye de Asaf bebeğe de ablamla birlikte bakıyoruz. Allah ondan razı olsun. Bir yandan ekonomik sıkıntılar, bir yandan eşimin ölümü, çocuklarımın öksüz kalması beni çok çaresiz bıraktı. İnşallah, bu salgın bitecek ve ben yeniden çalışacağım. Hepsi üst üste geldi" dedi.