Son dakika haberi: BM'den Filistin mesajı: Çatışmalar derhal durmalı

Son dakika haberi: BMGK, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarını görüşmek üzere toplandı. BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Genel Kurul'da önemli açıklamalarda bulundu. Genel Kurula, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

"200'ÜN ÜSTÜNDE SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

Bozkır'ın açılış konuşmasından öne çıkanlar:

"Kudüs Müslümanlar için çok kutsal bir şehir. 2 hafta öncesinde BM, 63 çocuk ve 34 kadının da dahil olmasıyla birlikte 200'ün üstünde sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Can kayıplarının sayısı artmakta. Doğu Kudüs'te de durum aynı. Bu şiddet aynı zamanda İsrail'i de vurdu, orada da can kayıpları var."

ATEŞKES ÇAĞRISI

"Gazze'de bir ateşkes için olan çağrımı yinelemek istiyorum ve bunun hemen olması gerekiyor. Taraflar uluslararası hukuka saygı göstermeli. İsrail, hukuğa uymak zorundadır. Saldırılar durmalıdır. Filistinliler kendi evlerinden sürülme korkusuyla yaşamamalıdır. Yahudi yerleşimlerin arttığını görüyoruz. Bu bölgede yaşananlar insanlığa işlenen suç olarak görülmektedir. Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir."

"ÇATIŞMALAR DERHAL DURMALI"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." ifadelerini kullandı.