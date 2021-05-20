Üsküdar’daki Şehit Eren Bülbül Parkı’nın son hazırlıkları tamamlandı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından PKK'lı teröristler tarafından 11 Ağustos 2017 yılında şehit edilen 15 yaşındaki Trabzon Maçkalı Eren Bülbül'ün adını yaşatmak için park hazırlıklarına başladıklarını açıklamıştı.



2021 YILINDA BİTECEĞİ AÇIKLANMIŞTI



Türkmen, sosyal medya hesabından, "2021 bizim için tam bir projeler yılı olacak inşallah. Çok yakında tümünü sizlerle paylaşacağımız projelerden biri de, Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde yapacağımız Şehit Eren Bülbül Parkı. Aynı yıl içinde bitireceğiz. Şehidimizin aziz hatırasına yakışan güzellikte bir park olacak" ifadelerini kullanmıştı.



ŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKININ SON HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI



Şehit Eren Bülbül şehadetinden bir ay önce ise Twitter hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diye yazmıştı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "İyi ki varsın Eren" diyerek Şehit Eren Bülbül Parkı'nın son hazırlıklarının yapıldığını açıkladı.

Başkan Türkmen, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yer alan park için "Bazı son hazırlıklar çok güzel. Dua, rahmet ve minnetle..." ifadelerini kullandı. Şehit Eren Bülbül Parkı'nda yeşil alan, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları, masa tenisi alanı süs havuzu ve piknik alanları yer alıyor.