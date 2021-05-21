21 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 21 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Dünya genelinde etkilerini yoğun şekilde sürdüren ve ülkemizde 1. Yılı geride kalan covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakası ortaya çıkan kovid-19'a ilişkin Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri günlük korona tablosu şeklinde kamuoyuna duyuruluyor. En son korona tablosu verilerine göre 9 bin 385 kişinin koronavirüs testi sonuçları pozitif çıkarak tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise merak edilerek 21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA! 21 MAYIS KORONA TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından, filyasyon uzman ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 21 Mayıs korona tablosu verileri henüz açıklanmadı. 21 Mayıs korona son durum tablosu açıklandığında burada olacak.