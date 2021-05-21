Ülkemizde 2020 yılının başların bu yana etkilerini gösteren corona virüsü salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan en son kabine toplantısı sonrasında esnafa 3 Bin TL - 5 Bin TL hibe desteği yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından hibe desteğine başvuruda bulunmak isteyenler "3000 TL - 5000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
Esnafa 3 Bin TL ve 5 Bin TL hibe desteği ile ilgili olarak merak edilen tüm detaylar şöyle;
Yeni destek paketini paylaşan Erdoğan, "Salgın nedeniyle işlerine ara veren esnaflarımıza 2 grup halinde destek verilecek" dedi.
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan daha sonra ise "Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan bu gruptaki işletmelere de bir defaya mahsus olarak 3 bin liralık hibe ödemesi yapılacağı aktardı.
Başkan Erdoğan 2 gruba toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini vurguladı.