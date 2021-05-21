Ülkemizde 2020 yılının başların bu yana etkilerini gösteren corona virüsü salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan en son kabine toplantısı sonrasında esnafa 3 Bin TL - 5 Bin TL hibe desteği yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından hibe desteğine başvuruda bulunmak isteyenler "3000 TL - 5000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

3000 TL - 5000 TL HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Esnafa 3 Bin TL ve 5 Bin TL hibe desteği ile ilgili olarak merak edilen tüm detaylar şöyle;