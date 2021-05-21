699 gün direndiler mahkemeyi kazandılar

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattığı grevde, 699 gündür devam ediyor. Sendika dünya rekoru grevin Guinness Rekorlar Kitabına başvurduğu günde sevindirici haber mahkemeden geldi.9'uncu Ceza Dairesi davanın yeniden görülmesi için dosyayı 6'ıncı İş Mahkemesi'ne gönderdi.

BELEDİYE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Muhittin Böcek'in seçilmesinin ardından Hizmet-İş Sendikası ile sözleşmeye oturmadı. Ardından Hizmet –İş Sendikası grev karırı aldı. Belediye binası önünde grev başlattı. Gelişmelerin ardından büyükşehir belediyesi mahkemeye başvurdu. Antalya 6'ncı İş Mahkemesi büyükşehir belediyesini haklı buldu.

KARARA İTİRAZ ETTİ

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası bir karar itiraz etti. Dosya Bölge Adliye Mahkemesi9'uncu Hukuk Dairesinde görülmeye başlandı. Yapılan yargılamada üst mahkeme yerel mahkemenin kararını bozarak davanın yeniden görülmesi için dosyayı geri gönderdi.

SÖZLEŞMEYİ İMZALASIN

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, 6'ıncı İş Mahkemesi'ni karanını 9'uncu Hukuk Dairesini bozduğunu söyledi. Üst mahkemenin davanın yeniden görüşülmesi için dosyayı geri gönderildiğin de belirten Başkan Kandil, " Buradan Muhittin Böcek Başkanımıza çağrımdır. Daha fazla inatlaşmanın gerek yok. Bir an önce toplu iş sözleşmesini imzalanması gerekiyor. 8 bin işçi sözleşme yapılmadığı için 2 yıldır zam alamıyor. Bir an önce bu 8 bin çalışanın mağduriyetini giderelim. Kendisi de işçilikten geldi. Bu insanların halini en iyi kendisi anlar" diyerek çağrısını yeniledi.