Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Tatar'a taziye ziyareti

Tatar'ın konutunda gerçekleşen ziyarette Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti. Merhum Rüstem Tatar için taziye dileklerini ileten Oktay, "Allah Rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Sizlere de sabırlar diliyorum." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rüstem Tatar için taziye dileklerini Tatar ailesine iletti. Rüstem Tatar'ın eşi İsmet Tatar, taziye ziyareti ve dilekleri için Oktay'a teşekkürlerini iletti.

"RUMLARA HİÇBİR ZAMAN GÜVENEMEYECEĞİMİZİ SÖYLERDİ"

Kur'an tilavetinin ardından dua edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, dua sonrası yaptığı konuşmada, babasının kendilerine milliyetçiliği öğreten adam olduğu kaydetti. Tatar, "Rahmetli babam, Kıbrıs meselesiyle ilgili Rumlara hiçbir zaman güvenemeyeceğimizi, onların bu Ada'yı Yunan adası yapmak istediğini ve hiçbir zaman o fırsatın verilmemesi gerektiğini söylerdi." dedi. Rüstem Tatar, 24 Nisan'da vefat etmişti.