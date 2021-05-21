'Cumhuriyet' yönetimi birbirine düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nin terörle iltisaklı manşet ve haberlerini dile getirmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin eski ve yeni yönetimi birbirine girdi.
Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni yönetimi, eski genel yayın yönetmeni firari Can Dündar'ın yaptığı haberleri sahiplenmezken Can Dündar'ı ikinci cumhuriyetçi olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin çizgisini bozmakla suçladı.
Firari Can Dündar ise kendi döneminde yapılan haberlerin sorumluluklarını birlikte aldıklarına dair yayımladıkları deklarasyonu paylaşarak yeni yönetime ters köşe yaptı.
CUMHURİYET: "İKİNCİ CUMHURİYETÇİLERİN SUÇU"
Cumhuriyet Gazetesi, bugünkü sayısında birinci sayfadan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nin geçmişteki bazı haberlerine dair yaptığı açıklamaya cevap verdi. Açıklamada; Süleyman Soylu'nun söz ettiği haberlerin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar tarafından yapıldığına dikkat çekilerek sorumluluğun eski yönetimde olduğu dile getirildi.
Can Dündar'ın başında olduğu ekibi ikinci cumhuriyetçileri suçlamamasının yapıldığı açıklamada; "Oysa bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay'ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır" denildi.
Açıklamada şöyle denildi: "Cumhuriyet gazetesi, 2018 Eylül ayı başında, Atatürk'ün adını verdiği ve Yunus Nadi'nin kurduğu Cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Cumhuriyet'in çizgisi, apaçık bellidir; demokrasiden, laiklikten, özgürlüklerden, bağımsızlıktan ve ulusal bütünlükten yanadır"
DÜNDAR: "SORUMLULUĞU BİRLİKTE ALMADIK MI?"
Cumhuriyet Gazetesi'nin kendisini ikinci cumhuriyetçi olarak suçlayan açıklamasına eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'dan cevap gecikmedi.
Can Dündar, kendi döneminde yapılan haberlerin altında şu anki genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın da sorumluluğu olduğunu Cumhuriyet bir manşeti ile yanıt verdi.
Manşetten verilen "Sorumlu Benim" başlıklı deklarasyonu paylaşan Dündar, bu deklarasyonda Aykut Küçükkaya'nın da imzasının bulunduğu söyledi.
Dündar, şunları söyledi: "Doğrudur, Bütün sorumluluk benim. Ve bunu gururla söylüyorum. Kimseyi suçlayıp ihbarcılık yapmadan... Bugün 'Valla biz yapmadık, o yaptı' diye yazan Cumhuriyet Gazetesi yönetmeni Aykut Küçükkaya'dan, 'Sorumlu benim' deklarasyonunu toplu konut dilekçesi sanmıştım ben' açıklaması bekliyoruz."
Can Dündar, MİT tırları davasında casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.