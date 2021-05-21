Eşime saldırdı deyip kedi yavrularını kürekle öldürdü! HAYDİ polisi şüpheliyi yakaladı

İstanbul Başakşehir'de bir kedinin eşine saldırdığını iddia eden şahıs kedinin iki yavrusunu kürekle vurarak öldürdü. Çevredekiler hemen Hayvan Durum İzleme HAYDİ polisini aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri şüpheli K.A.'ya önce adli işlem yaptı ardından idari para cezası uyguladı.



Başakşehir Bahçeşehir'de bir site içerisinde geçtiğimiz hafta doğum yapan kedi ve 4 yavrusuna çevredeki insanlar mama verip bakımını sağlıyorlardı. İddiaya göre önceki gün bakım için kadınlardan birisi kedinin iki yavrusunu ölü halde buldu. Etrafta kürekle bekleyen adama sorduğunda eşime saldırdı bu kedi bende hepsini öldüreceğim dedi. Bunun üzerine polise haber verildi.



Konuyla İlgili Çalışma Başlatan Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri şüpheli K.A.'yı karakola götürdü. Mala zarar vermekten Adli işlem yapılan K.A.'ya 5199 sayılı Hayvanlara zarar verme ve kötü davranma suçundan bin 33 lira ceza yazıldı.

Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.