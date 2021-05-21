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Giriş Tarihi: 21.5.2021 11:42

Eşime saldırdı deyip kedi yavrularını kürekle öldürdü! HAYDİ polisi şüpheliyi yakaladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşime saldırdı deyip kedi yavrularını kürekle öldürdü! HAYDİ polisi şüpheliyi yakaladı

’de bir kedinin eşine saldırdığını iddia eden şahıs kedinin iki yavrusunu kürekle vurarak öldürdü. Çevredekiler hemen Hayvan Durum İzleme HAYDİ polisini aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği  (HAYDİ) ekipleri şüpheli K.A.’ya önce adli işlem yaptı ardından idari para cezası uyguladı.

İstanbul Başakşehir'de bir kedinin eşine saldırdığını iddia eden şahıs kedinin iki yavrusunu kürekle vurarak öldürdü. Çevredekiler hemen Hayvan Durum İzleme HAYDİ polisini aradı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri şüpheli K.A.'ya önce adli işlem yaptı ardından idari para cezası uyguladı.

Başakşehir Bahçeşehir'de bir site içerisinde geçtiğimiz hafta doğum yapan kedi ve 4 yavrusuna çevredeki insanlar mama verip bakımını sağlıyorlardı. İddiaya göre önceki gün bakım için kadınlardan birisi kedinin iki yavrusunu ölü halde buldu. Etrafta kürekle bekleyen adama sorduğunda eşime saldırdı bu kedi bende hepsini öldüreceğim dedi. Bunun üzerine polise haber verildi.

Konuyla İlgili Çalışma Başlatan Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri şüpheli K.A.'yı karakola götürdü. Mala zarar vermekten Adli işlem yapılan K.A.'ya 5199 sayılı Hayvanlara zarar verme ve kötü davranma suçundan bin 33 lira ceza yazıldı.
Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Eşime saldırdı deyip kedi yavrularını kürekle öldürdü! HAYDİ polisi şüpheliyi yakaladı
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