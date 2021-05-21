Kademeli normalleşme, 17 Mayıs itibarı ile başladı. Kademeli normalleşme kapsamında alınan kararların başında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik yapılırken hafta sonu kısıtlaması ile ilgili de bir dizi önemli karar alındı. Bu noktada, 22-23 Mayıs tarihleri yaklaşırken yarın yasak var mı sorusu, en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı konusu hakkında bilgi edinmek isteyenler için İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi yayınlandı.

22-23 MAYIS YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI VE HANGİ İLLERDE?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, 22-23 Mayıs tarihlerini de kapsayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında bilgi verildi. Genelgede, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında güncellendiği bildirildi. Marketlerin hafta sonu da kesintisiz açık olacağı hatırlatılan genelgede, hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı sorusuyla ilgili şunlar kaydedildi;