İtalya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

5 BİN 218 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 269 bin 744 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 218 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 183 bin 476'ya ulaştığı kaydedildi.

218 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 218 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 28'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 695 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 291 bin 788 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 75 kişi azalarak bin 469'a geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 29 milyon 655 bin 728 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 629 bin 451 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.