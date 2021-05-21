Kavala’nın mahkeme heyetinden talebi: “Bozma kararına uymayın”

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kava, Can Dündar ve Memet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 16 sanık hakkında 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme 18 Şubat 2020'de firari 7 sanığın dosyasını ayırırken, tutuklu sanık Osman Kavala, tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in beraatine karar vermişti.

15 TEMMUZ DAVASI BİRLEŞMİŞTİ

Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 22 Ocak'ta beraat kararını bozarak, Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e açılan 15 Temmuz davası ile Gezi davasının birleştirilmesi gerektiğini kaydetmişti. Bozma ve birleşme kararlarının ardından yeniden yargılamaya bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala duruşmaya görüntülü olarak bağlandı. Tutuksuz sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

KAVALA DESTEKÇİLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Serra Kadıgil, Turan Aydoğan, Gökhan Zeybek, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP eski milletvekili Ali Şeker, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Barış Atay, Erkan Baş, Ahmet Şık ile bazı ülkelerin temsilcileri de duruşmayı izledi.

BOZMA KARARINA UYULACAK MI?

Duruşmada istinaf mahkemesinin bozma kararına karşı tarafların diyecekleri soruldu. Sanıklar ve sanık avukatları, istinafın bozma kararına mahkemenin uymamasını istedi. Mahkeme heyeti tarafların taleplerini aldıktan sonra duruşmaya 20 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, bozma kararına uyup uymayacağı konusunda kararını açıklayacak. Uyma kararı verilirse yargılamaya devam edilecek. Aksi durumda ise dava dosyası istinaf mahkemesine iade edilip bozma kararının tekrar gözden geçirilmesi istenecek.