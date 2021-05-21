MHP'den İYİ Parti'ye çirkin 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda; "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" şeklinde ifadeler kullanması kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor.

Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Grup; Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

YALÇIN: "TEFRİKANIN TOPUKLUSU İLÇEDEN KOVULMUŞ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Yalçın, "İP'liler fitne çıkarmak istedikleri Rize'de esnafı tekme tokat yumruklamış. Halk, Cumhurbaşkanı'na katil diyen Akşener'i 'istemiyoruz' diyerek haklı tepkilerini ortaya koyarak protesto etmişler. Tefrikanın topuklusu ilçeden kovulmuş" dedi.

Semih Yalçın, şunları söyledi: "Ar damarının yırtıldığına artık şüphe bırakmayan Akşener, Cumhur İttifakının iki saygıdeğer lİderine her fırsatta edep ve hayâ dışı bir pişkinlik ve aymazlıkla dil uzatmaya devam etmektedir.

MHP'nin liderine ve siyaset arkadaşlarına kazık atan, onları satan, fitne ve fücurla camiamıza fesat tohumları eken bu müennes şimdi Cumhur İttifakı hakkında en ucuzundan en pespayesinden iftiralar üretmektedir.

Kadirşinaslık ve hakşinaslık fukarası, vefa mahrumu bu nasipsiz hanım; MHP'den kovulduktan sonra yaşadıklarını hem çarpıtarak, hem saptırarak, hem de büyük bir nankörlük sergileyerek kamuoyuna yansıtmıştı.

Kendi safında İP misali dizilip sonradan ayrılanların bile kendisini 'sır ve görev emanet edilemeyecek, güvenilmez biri' olarak nitelendirdiği Müdire Akşener, hem ağzı kalabalık hem de gevşek bir politikacı olarak tarihe geçecektir."

"UTANMAZ, ARLANMAZ BİR KADINA GÜVENİLEBİLİR Mİ?"

"Devlet ve siyaset hayatında şerefine ve haysiyetine emanet edilen kimi özel hususları, şeytani bir insiyak ve intikam duygusuyla ortalığa saçan utanmaz, arlanmaz bir kadına güvenilebilir mi?

Kadın kavramının kutsiyetine sığınarak siyaset yapmaya çalışan bu sözsüze hatırlatmamız şudur; Siyasetin cinsiyeti olmaz. Her köşeye sıkıştığında 'ama ben kadınım' diye acizlenmeyiniz. Türk milleti; İP Müdiresi gibi sözsüzleri, ağzı cıvıkları, yalancıları affeder mi? Asla!

Bu ar perdesini kaldırmış, terbiye şişesini kırmış olan müennese, şairin dediği gibi: Avare su gibi başını, taştan taşa vurma. Kendine hâkim olmayı bil, zıvanadan çıkma! diyeceğiz ama ne yazık ki avare İP suyu, çoktan yolunu bulmuştur. Pensilvanya kıyılarına doğru akmaktadır. Şer kapısının çivisi çoktan zıvanadan çıkmış, menteşeleri kopmuştur."