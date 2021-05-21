Şahinbey’den 10 bin gence bisiklet

Gaziantep'te derslerinde başarılı olan 10 bin öğrenciye belediye tarafından bisiklet hediye edildi. Şahinbey Belediyesi tarafından başarılı öğrencilere hediye edilen bisikletleri dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin gelecek tasavvurları ve heyecanları, 'One minute' haykırışını devam ettireceklerini bizlere gösterdi. Bu asil duruştan nasibi olmayan birileri, işi başka yöne çekmeye çalıştı, çalışacak ama bizler liderimizin arkasında bu kutsal yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'in spor şehri olması yolunda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bakanlık olarak sporu tabana yaymak istediklerini söyledi. 60'tan fazla spor dalına destek verdiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'in de bu anlamda çok farklı branşlarla öne çıktığına işaret etti.

Güncel siyasi konulara da değinen Bakan Kasapoğlu, Filistin meselesine atıf yaparak Türkiye'nin yaptığı çıkışlarla insanlığın umudu olan bir ülke haline geldiğini söyledi. Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışının ve bu çerçevede zalimlere 'One minute' haykırışının tüm dünyaya büyük bir mesaj olduğunu biliyoruz. Bu hafta, Gençlik Haftası. Gençlerimizle bu haftaki çalışmalarımız bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin gelecek tasavvurları ve heyecanları, 'One minute' haykırışını devam ettireceklerini bizlere gösterdi. Bu asil duruştan nasibi olmayan birileri, işi başka yöne çekmeye çalıştı, çalışacak ama bizler liderimizin arkasında bu kutsal yolda yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Gençler ülkemizin umudu. Biz kahramanlarımızdan aldığımız emaneti, gençlerimize daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. Şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacak" diye konuştu.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül ise son 3 yılda Gaziantep'e önemli yatırımlar yapıldığını belirterek Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ettir. Vali Gül, "Biz göç alan bir şehiriz ve 1 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençlerimizin hayata dair birçok sorunu var. Kimi zaman asayişle kimi zaman başka bağımlılıklarla ilgili. İşte bu yapılan çalışmaların neticesinde inşallah pırıl pırıl gençlerimiz yetişecek" dedi.

Daha önce de 10 bin öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini anımsatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, "Bugün de yine 10 bin başarılı öğrenciye bisiklet dağıtımı gerçekleştireceğiz. Her yaştan herkesi spora teşvik etmek istiyoruz. Spor kulübümüze kayıtlı 24 ayrı branşta 15 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Amacımız sporu halkta yaygınlaştırmak, herkesin spor yapmasını sağlamak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler öğrenciler temsilen bisiklet dağıttı.