Silvanlı Ahmet yardım bekliyor!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Susuz köyünde yaşayan Ahmet Tayınlamak'ın fazla kiloları başına dert oldu.



Silvan ilçesi Susuz köyünde yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Tayınlamak'ın fazla kiloları başına dert oldu. 200 kilo ağırlığında olan obezite hastası Ahmet'in Babası Naif Tayınlamak, "Oğluma uzanacak yardım eli bekliyoruz" dedi.



41 yaşında olmasına rağmen 200 kilo olan Ahmet Tayınlamak, hastalığın pençesinden kurtulma mücadelesi veriyor. Her geçen gün kilo aldığını ve yürümekte zorlandığını belirten Tayınlamak, "Sağlık durumum çok kötü. Bu nedenle 10 yıl önce Silvan Devlet Hastanesi'ne gittim. bazı tahliller yapı, hiç bir tedavi uygulanmadan beni eve geri gönderdiler. Maddi durumumuz iyi olmadığı için başka bir yere gidip tedavi olamıyorum. En son 10 yıl önce gittiğim Silvan Devlet Hastanesi'nde hormon bozukluğu ve sinirsel problemlerimin bulunduğu teşhisini koyup, ilaç bile vermediler" dedi.

Tayınlamak'ın Babası Naif Tayınlamak, "Maddi olanaklarımız yetersiz olduğu için çocuğumuzu doktora götüremiyoruz. 10 yıl önce oğlumu Silvan Devlet Hastanesi'ne götürdü; ancak orada hiçbir müdahale yapılmadan sadece hormon bozukluğu ve aşırı sinirsel hastalıktan dolayı şişmanladığını söylediler. Tedavi olması için hiçbir ilaç verilmedi. Bizim de maddi olanaklarımız yetersiz, onu tedavi ettiremiyoruz. Tedavi edemediğimiz için de vicdan azabı duyuyoruz. Çocuğumuzun tedavi olması için tüm yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.