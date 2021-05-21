SON DAKİKA! Bakan Koca'dan Hakan Taşıyan açıklaması: Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamladı

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün hastaneden taburcu olan sanatçı Hakan Taşıyan'la ilgili paylaşımda bulundu.
"HAKAN TAŞIYAN DÜN TABURCU OLDU"
Taşıyan'ın taburcu olduğu aktaran Koca, "Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan'a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
"EMEĞİ GEÇEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Bakan Koca açıklamasının devamında ise "Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.