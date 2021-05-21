SON DAKİKA! Bakan Koca'dan Hakan Taşıyan açıklaması: Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamladı

"HAKAN TAŞIYAN DÜN TABURCU OLDU"

Taşıyan'ın taburcu olduğu aktaran Koca, "Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan'a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.