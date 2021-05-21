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Giriş Tarihi: 21.5.2021 22:00 Son Güncelleme: 21.5.2021 22:22

SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı : "Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder"

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder

muhabirinin meslek ilke ve ahlakına uymayacak şekilde soru sorması ve aynı anda kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak siyasal propaganda eylemi tepkiyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: " Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz." ifadelerini kullandı.

Altun, bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak siyasal propaganda eylemini icra ettiği belirlenen muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz.

Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık."

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı da bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

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SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder"
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