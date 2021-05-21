Son dakika haberi: 1 Haziran'dan sonra kafeler ve restoranlar açılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
Pandemi her bir adımını yeni yaşadığımız süreç. Dünyayı hepimiz gördük. İnsanlar morglardan cenazelerini alamadılar. Hastaneye kabul edilmediler. Çok büyük kapanmalar yaşadılar. Birçok tedbir aldılar. Biz de hem kendimize yönelik pandemi sürecinin büyümesi konusunda tecrübelerimiz ve dünyadaki tecrübeleri takip ederek adım attık.
Sayın Cumhurbaşkanımız dört ana kriter belirledi. Bunlardan bir tanesi kamu düzeni. Allah'a şükürler olsun. Avrupa'da yürüyüşler, protestolar, isyanlar. Türkiye'de bir tane böyle bir şey olmadı. Birileri bunlardan rahatsız. Milletimizin hem metaneti hem sabrı, hem vakarı çok yüksek. Hem de Cumhurbaşkanımıza inancı yüksek. Kamu düzeni ve kamu güvenliği konusunda baştan itibaren vali, kaymakam, belediye başkanlarımız her kez çaba sarfetti.
"İNANIN BAZI SEKTÖRLERİ KENDİM ARIYORUM"
En yakınlarımızı kaybettik. En önemli birikimlerimizi kaybettik. Dünyada ve bizde iniş çıkışlar oldu. Şu anda 10 bin seviyelerinde. Hastanelerde şu anda 850-900 kişilik potansiyel söz konusu. Kudüs meselesi mesela. Milletin kendi içindeki boşaltması gerekir. Diğer taraftan ligler. Kapatmazsanız bitersiniz dedikten sonra kapandığımızda 'esnafı bitirdiniz' diyebilen bir muhalefet var. Aşı olmayı teşvik ediyoruz. İnanın bazı sektörleri kendim arıyorum. Biraz daha sabredin, zorluğumuzu biliyorsunuz diyorum. Tekrar geri dönmeyelim diyorum.
"1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN RAHATLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak.
"HASTALIKTAN DÜŞMEMELİYİZ"
Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi. Biz elimizden geldiğince yaptık. Benim otobüsü durdurup inin aşağı dememin anlamı yok. Burada ne kadar insanın binip, binmeyeceği. Benim burada milletimize de istirhamım, toplu olarak bulunduğunuz yerlerden biraz sarfı nazar etmeleri. Hastalıktan düşmemeliyiz.
"TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİ GENİŞLİYOR"
Bugün 19 Mayıs 2021. 102 yıl önce yine uluslararası saldırılara maruz kalmış ve buradan da alnın akıyla çıkmış. Bizi köleleştirmeye çalıştıkları, bizi kısıtlamaya, yok etmeye çalıştıkları bir dönemde gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlar Kurtuluş mücadelesiyle burada oturmamızı sağladı. Bugün emparyalistler aynı stretajiyi devam ettiriyor. 100 yıldır bu saldırganlık devam ediyor. 1960 darbesi Türkiye'deki kayıt dışı siyasetin başlangıcıdır. FETÖ elebaşısı beni küçümsemişti. Bugün bu telaşın temel sebebi, bu saldırganlığın temel sebebi tam da 60'ta kurulan düzenin bu millet tarafından ve sayın cumhurbaşknımızın liderliğindeki tasfiye edilmesi. Türkiye 27 Nisan e-bildirisindeki Türkiye mi? Sanayisi, ihracatı, sosyal güvenliği, üniverisiteleri, hastaneleri... Türkiye'nin kapasitesi genişliyor. Peki, Gezi zamanlarındaki Türkiye mi? Biz bugün simetrik ve asimetrik birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık.
"ABD BÜYÜKELÇİSİ RANDEVU İSTEDİ, VERMEDİM, VERMEYECEĞİM"
15 Temmuz'u kim yaptı, biz mi yaptık. 15 Temmuz'un faili nerede? Bugün Cumhurbaşkanımıza antisemitist diye saldıranlar 15 Temmuz'un failini ülkelerinde tutuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bu sözlerimden dolayı Amerika'dan iki defa kısıtlama almış bir insanım. ABD Büyükelçisi randevu istiyor, vermedim, vermeyeceğim. Bu ülkeye saygı duymaya başladıkları andan itibaren ancak veririm. Cumhurbaşkanımız var, ne meseleleri varsa görebilirler. Bizim bu konuda bütün vekaletimiz sayın Cumhurbaşkanımızdadır.
MERAL AKŞENER'E TEPKİ
Meral Akşener'in dediği yakışır mı? Akşener bu güne kadar ne yapmış o insanlarla ilgili, Cumhurbaşkanımız ne yapmış? O insanlar diyecekler ki: Bizi öldürüyorlardı, Türkler sahip çıktı. Ne yaptın bu ülkeye de, ne ortaya koydunuz da siz Netanyahu ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyuyorsunuz.
CHP'Lİ DURSUN ÇİÇEK'İN "HDP'YE BAKANLIK" İTİRAFI
Mesele sadece bakanlık değil başka işler de var. Hangi bakanlıklar olduğu belli. Birisi başkan yardımcılığı, diğeri Kandil. Kandil ve uzantıları Bakanlıklarda da adamları olsun istiyor.
Mesele sadece bakanlık değil, başka meseleler de var. Kandil ve uzantıları Bakanlıklarda da adamları olsun istiyor. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de her gün bir patlama vardı. Şimdi bunların önüne geçtik. Bunu çekemiyorlar. Acaba biz bunları nasıl ekarte ederiz onun peşindeler. Türkiye bambaşka bir ivme yakaladı. Bunu baltalamaya çalışıyorlar. Türkiye'ye göz koyanlar sadece dışarıda değil. İçeride de bunların şakşakçıları var.
CHP'NİN OY ORANI
Son seçimden bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51,5 altına düşmedi. Aceleleri ve telaşları bu. AK Parti 40-40,5 seviyesi. MHP 10,5-11 seviyesi. Konda'nın araştırması da öyle bizim yaptıklarımız da öyle. CHP'nin de oy oranını da söyleyeyim. Yüzde 20,5 ile 21. Yüzde 19'u da gördü. Bir yıldır bu bantta oyları. Asimetrik hamleleri biz yaptık. Ne yaptığımızı biliyoruz.
"TÜRKİYE'DE KALAN TERÖRİST SAYISI 260"
Bügün Türkiye'de kalan terörist sayısı 260. Bugün 4 daha gitti Şırnak Beytüşşebap'ta.
KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İDDİASI
Biz uyuşturucuda hem hedef hem transit ülkeyiz. Üç eroin rotası, birisi kuzey, birisi Balkan, biri de aşağıdan Afrika üzerinden Akdeniz'den güney rotası. Biz bu üç rotadan birisinde olmamıza rağmen Avrupa'nın yüzde 60 bazen 75 eroinini biz yakalarız.
Bir doğal uyuşturucu bir de kimyevi sentetik uyuşturucu var, o da Batı'dan gider. Biz o rotanın da içerisindeyiz. Hem kendimiz hedef hem de transitiz. Dönem dönem bu iddialar yapılır. Sayın Kılıçdaroğlu bana ara sıra adam gönderir, sonra el altından başka işler yaptırmaya çalışır. Keşke bununla ilgili gönderseydi de doğrusunu anlatma fırsatına sahip olsaydık. Biz geçen yıl 2019'da 20 tondur. Biz neredeyiz AB'nin tamamı nerede? Bugün 1.9-2, şu anda yakaladığımız kokain 1.961. Bonzai, extazy, captagona kadar. Şu anda cezaevlerinde 93 bin kişi uyuşturucudan tutukludur.
"BATAKLIK OPERASYONUNUN İÇİNDE FETÖ VAR"
Dünya tarihinde uyuşturucuda mücadele eden bir numara ülke Türkiye'dir. Toplam 1.255 kilo banzai yakalandı. Bu mücadeleden çocuklarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz.
Daha dün deniz aşırı operasyon yaptık. Riskli bir operasyondu. Esrar, kokain, eroinde sürekli operasyon yapılıyor. Böyle bir tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Biz bir yanlış iş yaptık. Cumhuriyet tarihinin ilk uyuşturucudan gelir operasyonu. 2 milyarlık mal varlığı para, 17 şirkete kayyum. Bunu onla çarpın.
Bataklık operasyonunda ne oldu? Kim var? İki baron yakalandı. Kemal Bey 'Baronlar nerede' diyor ya. Bataklık operasyonunda dünyanın en büyük baronlardan bir tanesi yakalandı. Bunu Türkiye ilk kez duyuyor, bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık.
Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke. İşimi yapamadım, 1 saniye kalan namussuzdur. 2 Mayıs 2021 biraz önce adını söylediğiniz elebaşı. Gazeteler, siyasiler, organize suç örgütleri, Twitter. Kolombiya'da geçen yıl bir kokain yakalandı. 10 Haziran. Tweet atıyorlar, yakaladık diyorlar. Türkiye civarına gideceği iddia ediliyor. Sen FETÖ'cü firari Said Sefa ve Cevheri Güven'in ağzıyla konuşursan böyle düşersin. Türkiye'yi terörizmin, uyuşturucunun, mafyanın merkezi haline getirmek isteyenlere neler yaptık. 25 Haziran'da Kolombiya bizim Narkotik'le toplantı yaptık. Biz avcı gibiyiz. Kılıçdaroğlu 2020 tarihinde Balkanlar'da kimin olduğuna bakarsa. FETÖ'cülerin, Amerika'dan desteklenenlerin, BAE'nin kucaklarına oturanların sözcülüğüne CHP gibi parti soyundurulmasın.
25 Şubat'ta 13 ton kokain yakalandı? Nerede? Hamburg'ta. Şansölye Merkel bu kokainin sahipleri midir diyeceğiz? Tam tersine 'yakaladınız tebrik ediyoruz' dedik. FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet başkanı olur mu? Organize suç örgütlerinin emrinde bir ana muhalefet başkanı olur mu? Özgür Özel'in suçlamaları var. Ben sistemi ifade etmek istiyorum. HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde. Türkiye uyuşturucu ile tarihinin en büyük mücadelesini ortaya koymaktadır.
Bizim görevimiz dibine kadar gidip, bu meselenin esas sahibini bulmak. Bulduğumuz zaman ilan ediyoruz zaten. Bizim kadar dünya ile ortak çalışan başka bir ülke söz konusu değil.
Özgür Özel bu açıklamayı saat kaçta yapıyor, video saat kaçta çıkıyor? Türkiye ana muhalefet partisi genel başkanının sistemine kadar oturmuş ve onu spekar haline getirmiş bir operasyonla karşı karşıyayız. Grup başkan vekili çıkıyor, orada böyle bir kaset çıkıyor, bilginiz olsun diyor. Her şeyi kurgulamışlar.
Türkiye terörle mücadele ediyor, trafikteki ölümleri düşürüyor, bunu da anladık. Türkiye'yi uyuşturucu merkezi haline getirmek isteyenlere müsaade etmeyor bunu da anladık. Peki organize suç örgütleri? Gayrinizami harbin, psikolojik harekatın en önemli aparatlarından bir tanesi. Bunları sadece mafyadan ibaret görmeyin; yani çek senet tahsilatı yaparlar, öyle görmeyin. Türkiye organize suç meselesinde 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün etkin olduğu dönemde onlara yol verdi hem de onları kullandı.
Bunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz olunca Türkiye'de ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız bizi İçişleri Bakanlığı görevine getirdi bizi. Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumuş biri değilim. Ama hükümetin politikasının ne olduğunu biliyorum. Çalışacağız, öğreneceğiz, sonra hükümetimizin iradesini ortaya koyacağız.
AK PARTİ'NİN İLK BAŞARDIĞI İŞ TÜRKİYE'Yİ MAFYADAN KURTARMAK
Azerbaycan uyruklu dünyanın en büyük 11 mafyasından birini yakaladık Nadir Salifov. Bulgaristan, Gürcistan. Bazı ülkeler bu mafya liderlerini almak istemedi. 14 önemli mafya, altlardaki adamları saymıyorum. Kendi ülkelerine deporte ettik bunları. FETÖ'nün kucağına düşmüş, Arjantin'de bulunan,burada birçok cinayet işleyen, Gürcistan'da elimizden kaçırdığımız ta Kolombiya'ya kadar, Arjantin'e kadar peşine gidip yakaladık. Bizim Emniyet istihbarat teşkilatımız yakaladı. Halkımız şunu bilsin ki AK Parti'nin ilk başardığı iş Türkiye'yi mafyadan kurtarmak olmuştur.
Burada uluslararası bir operasyon var. Bu operasyon nasıl hangi ayaklar tarafından yönetildiğini net bir şekilde ifade ettim. Devlet Süleyman Soylu ile kaim değildir. Bu devlet suçlu ile suçsuzu, haklı ile haksızı, ihanet edenle asi olanı, tabi olanı en iyi bilen anlayışa sahiptir. Devlet alır, getirir, adalete teslim eder. Bu bir operasyondur, bu operasyon devam ediyor.
"BU OPERASYONU YAPAN BENİM"
Bir takım muamma işler var, dava dilekçelerinde ifade ettim. Savcı beni çağıracak. Sonuna kadar talibim. Biz namusumuzu bu işte kazanmadık. İftiraların, yalanların ve bu konuda birtakım operasyonların karşısında kalabilirsiniz. Bazen dirayetli olursunuz bazen de aciz olursunuz. Duamız Cenab-ı Allah yapışan iftiradan korusun. Hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi örgütlenmelerdir. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Silmek, süpürmek bir daha bunları ülkeye musallat etmemek de bizim namusumuzdur.
ULUSLARARASI BİR OPERASYON VAR
(Sedat Peker konusu) Burada uluslararası bir operasyon var. Ama devlet Süleyman Soylu ile kaim değildir. Bu devlet suçlu ile suçsuzu en iyi bilen anlayışa sahip. Bu bir operasyondur ve operasyon devam ediyor. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bunları silmek ve süpürmek de namusumuzdur. Bu ülkede mafyalara hayat hakkı tanımayız. Bu operasyonları başlatan benim. Korumalar ben göreve gelmeden önce verilmiş, benim dönemimde kaldırıldı. Devlet zaman zaman koruma verir. Bir maraza çıkmasın diye bunlar yapılır.
THODEX VURGUNU SORUŞTURMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta nerede olduğunu biliyoruz. Alacağız inşallah." dedi.