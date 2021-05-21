SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında paylaştı! Kanal İstanbul bitince böyle olacak

"ÜLKEMİZİN HER YERİNDE CİDDİ YATIRIMLAR VAR"

Farklı finansman kaynakları yaratmak zorundasınız, daha geç bir vakitte yapmamak için çalışmalar yapıyorsunuz. Yap-işlet-devret modeliyle daha hızlı ve daha adil projeleri yapabiliyorsunuz. Yap-İşlet-Devretlerin önemli örneklerinden biride İstanbul Havalimanı'dır. İstanbul Havaliman'nın maliyeti 10 milyon euro. Ekonomik değeri olmayan bir alandı, devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan böyle bir alanı ekonomiye kazandırıyorsunuz, binlerce istihdam yaratıyoruz. Uçuş süreleri beklentinin üstüne çıktığı için beklenilenden daha kısa bir sürede gelir elde ettik.

Ülkemizin her yerinde ciddi yatırımlar var. Biz yerel kalkınmaya çok önem veren bir hükümetiz. Ülkemizin her bir noktasında çok ciddi yatırımlar var.