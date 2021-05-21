Vicdansızliğa tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç gün önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeterek vicdana sığmayan hakaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkiler sürüyor. Marjinal grupların İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağı ile ilgili yürüttükleri kampanyaya destek vermek için Rize'ye giden Akşener, hem İkizdere hem de Çayeli'nde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yapan Akşener'e Havva Sevgen adlı bir vatandaş, "Terör örgütü ile işbirliği yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Sevgen, Akşener'e "Buraya neden geldiniz. Cumhurbaşkanı'mızı Netanyahu'ya benzeterek ne demek istediniz? Amacınız nedir? Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz, provokatörlük için geldiniz. Cumhurbaşkanı'mıza katil diyeni istemiyoruz" dedi. Bu sözler üzerine neye uğradığını şaşıran Akşener ise vatandaşı "Sus konuşma, işine bak, defol burdan" diyerek tersledi. Bu sırada bir partilinin, "Kim PKK ile işbirliği yaptı?" demesi üzerine Sevgen, "PKK ile işbirliği yapmıyor mu, CHP ile işbirliği yapmıyor mu? Açıklama yapar mısınız?" dedi. Akşener ise, "Yapmıyorum kardeşim. Nasıl bir iftiradır. Ayıp" şeklinde cevap verdi. Başka bir vatandaş ise Akşener'e, "Cumhurbaşkanı'mızı, Netanyahu'ya benzetmeniz size yakıştı mı?" diye seslendi. Akşener'in "Sen yakıştırdın mı?" demesi üzerine vatandaş "Ben yakıştırmadım" dedi. Akşener de "Tamam" dedi. Bu arada partililer ve bazı vatandaşlar arasında gerginlik oldu. İYİ Partili heyet ile vatandaşlar arasında yumruklu kavga yaşandı. Araya giren güvenlik güçleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Akşener ve beraberindekiler, daha sonra taş ocağı açılması planlanan bölgeye gitti.İkizdere'de yaşadığı şoktan sonra Rize merkeze gelip bir süre otelde dinlenen Akşener daha sonra Çayeli merkezine gitti. Akşener, esnaf ziyareti yaptığı sırada da Çayelili vatandaşlar tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, Akşener'i "Çocuk katili ile işbirliği yaptın, provokatörlük yapmaya mı geldin" diye bağırarak yuhaladı. Rize'de bazı vatandaşlar ise üstgeçitlere "Hangi yüzle geldin", "İsrail uşağı Akşener" yazılı pankartlar asarak Akşener'i protesto etti.İkizdere ilçesinde Meral Akşener'e tepki gösteren esnaf ve vatandaşlar, SABAH'a şunları söyledi:Buraya hangi yüzle geldi. Belli ki buraya provokatörlük yapmak için geldi. HDP'yle, PKK'yla işbirliği yapıyor. Filistinlileri katleden İsrail Başbakanı'na laf etmiyor. Diyor ki; biz milliyetçiyiz. Bu nasıl milliyetçilik? Böyle milliyetçilik olmaz.Burayı karıştırmak istediler. Bizim halkımız bu oyuna gelmez. Bunlar hayatta milliyetçi olamaz. Halka saldıran, basın mensuplarına saldıran, ortalığı karıştırmak için gelenden nasıl milliyetçi olur.HDP ve PKK ile işbirliği yapan, çocuk katillerini öven bir lider buraya neden geldi. Bunlar provokatör. Yazıklar olsun.Reisimiz Erdoğan'a söylediği kelimeden sonra buraya nasıl geliyor, ne amaçla geldi. İkinci Gezi olaylarını başlatmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar. Bu oyuna gelmeyeceğiz.İkizdere'de tepki gösteren Havva Sevgen, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "HDP ve PKK ile işbirliği yapıyor, çocuk katilleriyle ittifak yapıyorsun. Filistinlileri katleden İsrail Başbakanı'na bir şey demiyor, terör devleti İsrail'i eleştirmiyorsun. Sonra da Cumhurbaşkanı'mızı Netanyahu'ya benzetmeye kalkıyorsun. Bu nasıl milliyetçilik. Böyle milliyetçilik olmaz."