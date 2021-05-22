Çam ve Sakura 1 yaşında! "ABD'den gelen hastalar var"

Türkiye'nin sağlık sektörüne büyük ivme kazandıran şehir hastanelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1'inci yaşına girdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vildan Kesgin, Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve 21 Mayıs 2020'de hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetleri hakkında SABAH'a konuştu.

Hastane olarak yaklaşık 5 bin sağlık çalışanı ve 8 bin personelle vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Vildan Kesgin, "Hastanemiz 789 bin 31 metrekare arsa alanı üzerine kurulu 1 milyon 21 bin 265 metre kare kapalı alana sahip, 3 heliport alanı bulunan 10 bloktan oluşuyor. Hastanemizin 3'ü hibrit, 22'si gün ameliyathanesi, 1'i acil ameliyathane olmak üzere toplam 90 ameliyathane kapasitesi bulunuyor" dedi.

8 HASTANEDEN OLUŞAN BİR KAMPÜS

Hastanenin 456 yoğun bakım yatağı, 2 bin 226 servis yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirteren Vildan Kesgin, "İçerisinde Çocuk, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Hastane, Nöroloji-Ortopedi, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Psikiyatri Hastanesi bulunuyor. Sadece bir hastanenin değil alanında özelleşmiş̧ çok sayıda hastanenin bir arada olduğu 8 hastaneden oluşan bir kampüs. Hastanemizde bulunan branşlaşma çalışmalarında hizmet vermesi planlanan 83 kliniğin 53 tanesi eğitim kliniği olarak hizmet veriyor ve 150'ye yakın akademisyen kadrosu bulunuyor" dedi.

AYLIK 1 MİLYON AYAKTAN HASTAYA HİZMET VERİLİYOR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vildan Kesgin, hastanede 725 poliklinik odası ve 90 ameliyathane masası bulunduğunu ve günlük 35 bin, aylık ise 1 milyon ayaktan hastaya hizmet sunabildiklerini kaydederek şunları söyledi: "Ayrıca günlük 500, yıllık ise 125 bin özellikli ameliyat yapılmasını planlıyoruz. Kanserle savaşta ileri teknoloji ürünü olan TomoTherapy Radixact isimli cihazı kullanıyoruz. Bu sistem, en gelişmiş teknolojik yenilikleri ve yapay zekâyı içinde barındırıyor ve bu cihazla kanserli hücreyi hedef alarak her hasta için kişiselleştirilmiş ışın tedavileri uygulayabiliyoruz. Tomoterapi Radixact sistemi, hastanemizdeki en gelişmiş sistem. Bu sistem sayesinde hastaların sağ kalma ve iyileşme oranlarının yanında hayat standartları da yükseliyor."