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Giriş Tarihi: 22.5.2021 20:15

Kısıtlamaya rağmen turist yoğunluğu devam etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kısıtlamaya rağmen turist yoğunluğu devam etti

'da tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir çok semtte yoğunluk göze çarptı. Parklar ve meydanlar yine yabancı turist ve vatandaşlarla dolup taştı.

Haftasonu uygulanan kısıtlama nedeniyle İstanbul'un büyük bölümünde sessizlik hakim olurken, Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı ve Üsküdar Sahili turistlere kaldı. Turistler buradaki banklara oturarak Kız Kulesi ve Boğazı izledi. Kimi fotoğraf çekti, kimi yürüyüş yaptı.

BELGESİ OLMAYANLARA CEZA KESİLDİ

Sahilde denetim yapan ekipler turistleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. İstanbul'un bir çok noktalarında denetim gerçekleştirildi. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar denetlenip belgesi olmayanlara para cezası kesildi.

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Kısıtlamaya rağmen turist yoğunluğu devam etti
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