Meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir 135 milyon liraya ulaştı

Eğitimin dersliklerde değil ortak açık-kapalı mekânlarda akılda kalıcı olduğunu savunan tasarım prensibi ile tasarlanan Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'daki okulların basılı evraklarını da hazırlayan bir matbaa mesleki lisesi olarak ayrı bir öneme sahip.

ÖZER: ÜRETİYORSAN VARSIN

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer; "Bakanlığın dışarıdan aldığı tüm hizmetleri meslek eğitim liselerimize kaydırıyoruz. Bu konuda yaptığımız planlara ve takvime göre süreç ilerliyor. O yüzden tasarım beceri atölyelerine 100 milyonluk ödenek ayırdık. Artık dışarıdan değil, hepsini mesleki eğitim okullarına yaptıracağız. Bunun için atölye altyapımızı güçlendiriyoruz. Buradaki asıl hedefimiz öğrencilerin becerisini geliştirmek ve okullarımıza gelir sağlamak. Tabii en önemli hedefimiz üretim. Ürettiğimiz zaman güçlü olabileceğimizi görüyoruz. Mesleki eğitim kurumlarımız salgın sürecinde büyük fark yarattı. Unutmamak lazım ki üretiyorsan varsın. O yüzden bizim üretim kapasitesini arttırmamız lazım" dedi.