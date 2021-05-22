Meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir 135 milyon liraya ulaştı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İstanbul'daki okulların basılı evraklarını da hazırlayan Küçükçekmece Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Ziyarete; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Serkan Gür ile Levent Özil ve Küçükçekmece İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Gözüdok da katıldı.
Eğitimin dersliklerde değil ortak açık-kapalı mekânlarda akılda kalıcı olduğunu savunan tasarım prensibi ile tasarlanan Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'daki okulların basılı evraklarını da hazırlayan bir matbaa mesleki lisesi olarak ayrı bir öneme sahip.
ÖZER: ÜRETİYORSAN VARSIN
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer; "Bakanlığın dışarıdan aldığı tüm hizmetleri meslek eğitim liselerimize kaydırıyoruz. Bu konuda yaptığımız planlara ve takvime göre süreç ilerliyor. O yüzden tasarım beceri atölyelerine 100 milyonluk ödenek ayırdık. Artık dışarıdan değil, hepsini mesleki eğitim okullarına yaptıracağız. Bunun için atölye altyapımızı güçlendiriyoruz. Buradaki asıl hedefimiz öğrencilerin becerisini geliştirmek ve okullarımıza gelir sağlamak. Tabii en önemli hedefimiz üretim. Ürettiğimiz zaman güçlü olabileceğimizi görüyoruz. Mesleki eğitim kurumlarımız salgın sürecinde büyük fark yarattı. Unutmamak lazım ki üretiyorsan varsın. O yüzden bizim üretim kapasitesini arttırmamız lazım" dedi.
GÜZEL BİR HİKAYE YAZILIYOR
Özer, okulda üretim birimlerinde incelemelerde bulundu, okulun atölyelerinin ve diğer mekânlarının öğrencilerin rahat kullanmalarına yönelik esnek mekânlar şeklinde yapılmasının kurumsal etkileşimi artırmak bakımından önemli olduğunu söyledi.
Okulun derslik ve derslik dışı alanlarını inceleyen Özer, üretim kapasitesinin arttırılması için yapılabilecekler konusunda okul yöneticileri ve öğretmenlerin fikirlerini dinledi. Eğitimi zevkli hâle getirmek gerektiğini vurgulayan Mahmut Özer "Üretim kapasitemizi güçlendirelim. Öğrenci öğretmen mutlu olsun. Burada gayet güzel bir birliktelik de sağlamışsınız. Hayırseverlerimiz sektör temsilcilerimiz de var. Hepinize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada güzel bir hikâye yazılıyor. Biz de Bakanlık olarak bu hikâyenin bir parçası olmak ve gerekli desteği sağlamak isteriz. Her geldiğimizde bir eksikliğinizi gidereceğiz. Konuşarak görüş alışverişiyle burayı daha da zenginleştireceğiz. Buranın kültürü hakikaten önemli… İl Millî Eğitim Müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, İlçe Millî Eğitim Müdürümüze, okul yöneticilerimiz öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm personelimize, hayırseverlerimize, iş adamlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz mutlu olursanız hepimizi mutlu edersiniz" ifadelerini kullandı.
Mesleki eğitimde eğitim, öğretim ve istihdam çevresinin düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı tüm ihtiyaçlarının adım adım meslek eğitim okullarında üretilebilir hâle getirilmesi süreci başlatıldı. 2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaşmıştı. Salgın nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen 2021'de de artış eğilimi devam ediyor. Bu yılın ilk dört ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 135 milyon liraya ulaştı.