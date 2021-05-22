MSB duyurdu! Suriye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek YPG/PKK'ya katılacak iki teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin'deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
PKK'YA AİT ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.