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Giriş Tarihi: 22.5.2021 23:13 Son Güncelleme: 22.5.2021 23:28

SON DAKİKA! Altun'dan açıklaması: Seçimlerin tarihi bellidir

SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun'dan erken seçim açıklaması: Seçimlerin tarihi bellidir

Son Dakika Haberi... , muhalefetin '' açıklamalarına yönelik bir paylaşımda bulundu. Altun, "Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkar sözler söyleyebiliyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... Son zamanlarda muhalefet kanadından gelen 'Erken seçim' açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun şu ifadelere yer verdi:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkar sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"

NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son günlerde katıldığı programlarda erken seçim açıklamaları yapmış ve bu sonbaharı işaret etmişti.

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SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun'dan erken seçim açıklaması: Seçimlerin tarihi bellidir
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