SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun'dan erken seçim açıklaması: Seçimlerin tarihi bellidir

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun şu ifadelere yer verdi:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkar sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"

NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son günlerde katıldığı programlarda erken seçim açıklamaları yapmış ve bu sonbaharı işaret etmişti.