Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1 yaşında ‘bu hastane Başkan Erdoğan’ın vizyonunun eseri’

SağlıktaDönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve 21 Mayıs 2020'de hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 1 yaşında. Başhekim Vekili ve Genel Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş "Sadece pandemi hastalarına bakmakla da kalmadık, İstanbul'da ertelenemeyecek her türlü hastayı kabul ettik. Bu aslında bir vizyonun ürünü. Böyle bir tesis tasarlıyorsunuz, İstanbul'da hiçbir hastaneyi kapatmadan yeni bir sistem oluşturuyorsunuz. 50'nin üzerinde eğitim kliniği yapıyorsunuz ve bir vizyon ortaya koyuyorsunuz. Gelişmiş hastanelerde 5-10 yılda alabileceğiniz rakamları bir yıl içinde aldık. Ben bu vizyonu ortaya koyan Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye sağlıkta gerçekten farklı bir noktaya, uluslararası bir üs haline geldi. Diğer ülkeler çoklu sebeplerle bizi tercih ediyor. 30 ülkeye 1-2 saatlik mesafedeyiz. Yurt dışından da tanı ve tedaviye ilişkin çok sayıda talep alıyoruz" dedi.Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vildan Kesgin: 15 bin yabancı hastaya hizmet verdik. Talep edilen bir marka olduk. Dilan KAYA/SABAH