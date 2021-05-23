MAKAM ŞOFÖRÜNÜN EŞİ İLE

Ahmet Tilki, şoförlüğünü yaptığı Başkan Halil Öztürk'ün, eşi S.T. yasak aşk yaşadıklarını ileri sürüp, noter kanalıyla gönderdiği ihbarname ile "Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım" diyerek geçen yıl istifa etmişti. Ahmet Tilki'nin eşi S.Tile uygunsuz görüntü paylaşımı ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı

Başkan Öztürk, Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvuru ile olayı inkar etmiş ve olayın komplo olduğunu ileri sürmüştü.