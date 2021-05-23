Karadeniz’deki gibi Doğu Akdeniz’den de güzel haberler gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne, İstanbul Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:Kıbrıs Türk'ü adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu iyi bilir. Yarım asır süren müzakere sürecinde Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün en büyük mağduru olmuşlardır. Herkesin hakkına saygı gösteren adaletli bir çözüm yerine, Kıbrıslı kardeşlerimizi öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkûm etmek istediler. Adada Türk toplumunu eşit görmeyen hatta yok sayan zihniyet, Kıbrıs sorununu bir kangrene dönüştürmüştür.Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Annan Planı'nı reddeden Rumlar, AB üyeliğiyle ödüllendirilirken, aynı plana "Evet" diyen Kıbrıs Türkleri cezalandırılmıştır."Kıbrıs Türk'ü ile bırakın siyasi gücü, hastaneleri bile paylaşmam" diyen bir zihniyet ile ortak bir gelecek kurulması zaten mümkün değildir. Nisan sonunda Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısında Kıbrıs Türkleri, kalıcı çözüm yolunda yeni makul, adil önerilerde bulundular. Raf ömrünü tamamlamış modeller üzerinde vakti harcamak yerine, artık adada farklı kültür, dil, din ve geleneklere sahip iki ayrı halkın, iki ayrı devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini kimse Türk tarafına ödetemez. Maraş ile ilgili attığı adımla Kıbrıs Türk halkı, adadaki hukuksuzluğa daha fazla tahammül etmeyeceğini göstermiştir.Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa, bunun ham hayaller değil sahadaki gerçekler üzerinde inşa edilmesi şarttır.Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir. Her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmeli. Öncelikle Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmeli. İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını reddetmek demektir. Ne bizim ne KKTC'nin böyle bir hak gaspına rızası yoktur. Kıbrıs Türk'ünün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyoruz.Milli davamız olan Kıbrıs'a sahip çıkmakta kararlıyız. KKTC'nin kaderini kendi kaderimizden asla ayrı görmedik, görmüyoruz. KKTC halkının refahı, kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedefimizdir.2015'TE 80 km uzunluğunda denizin 250 metre altından geçen "askıda deniz geçiş sistemi"yle yıllık 75 milyon metreküp su KKTC'ye ulaştırıldı. 529 kilometrelik hat ile Kuzey Kıbrıs'ın tamamına içme, kullanma suyu temin edildi. 5.7 kilometrelik uzunluğunda 4.2 metre çapında iletim tüneli bitince Güzelyurt Ovası'nda 18 bin 739 dekar, Meserya Ovası'nda 97 bin 200 dekar arazi Toroslar'dan gelecek suyla buluşacak. Sulanabilir alan yüzde 9'dan yüzde 74'e çıkacak. Yıllık 156 milyon liralık gelir artışı, yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam sağlanacak. İşletme başına düşen net gelir yüzde 20 artacak. Proje 8 yılda kendini amorti edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ada ülkesi olması ve kısıtlı kaynakları nedeniyle KKTC'nin son 30 yıldır giderek artan bir şekilde su sıkıntısı yaşadığını belirterek "Projenin tamamlanmasıyla birlikte tarım sektörü çağ atlayacak, KKTC'nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacaktır. Gayemiz KKTC'nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir gelişmeye sahip olmasıdır. KKTC'deki kardeşlerimizin geleceklerine çok daha umutla ve güvenle bakmasını sağladık" dedi.DışışleriBakanlığı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Yunanistan'daki Türk köyü Paşevik'e yönelik "Pomak köyü" ile Türk çocuklarına yönelik "Yunan çocukları" şeklindeki ifadelerini kınayan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'na (BTTA) destek verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BTTA Danışma Kurulu'nun bu açıklamasını destekliyor ve Yunanistan'ı bir kez daha ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkâra son vermeye ve bu yöndeki AİHM kararlarını uygulamaya davet ediyoruz" denildi. BTTA, Miçotakis'in ifadelerini eleştirerek, "Bu tutumu azınlığın taleplerine karşı, meşru kimliğimizin inkârı olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri yer almıştı.Başkan Erdoğan, 100'e yakın ülkenin halen ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir dönemde, farklı kaynaklardan temin edilen aşıların KKTC ile paylaşıldığını hatırlattı. Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını teslim almaya yönelik insanlık dışı tecridin üstesinden ancak bugün açılışını yaptığımız somut altyapı projeleriyle gelebiliriz. Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur" dedi.CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Habipler ve Hasdal Kavşağı açılış töreninden sonra Fatih Camisi'ne kadar makam aracını kullandığı anların görüntülerini paylaştı. Yağmur altında yaptığı yolculuk sırasında "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" yorumunu yapan Erdoğan'ın yol boyunca sanatçı Ömer Karaoğlu'nun "Yol mu dayanır" ezgisini dinlediği görüldü. ANKARA