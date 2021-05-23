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Giriş Tarihi: 23.5.2021 17:20 Son Güncelleme: 23.5.2021 17:32

’in kardeşi gözaltında

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sedat Peker’in kardeşi gözaltında

Organize suç örgütü elebaşı 'in kardeşi ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.

Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Sedat Peker’in kardeşi gözaltında
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