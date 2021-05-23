TBMM Başkanı Şentop'tan Akçakoca müftüsü için açıklama: Çok yanlıştır, cahilcedir

Geçtiğimiz günlerde Düzce Akçakoca müftüsünün cuma vaazında Selanik göçmenleri için yaptığı açıklama birçok kesmin tepkisini çekmişti. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı bahsi geçen müftüyü açığa aldı.
"ÇOK YANLIŞTIR, CAHİLCEDİR"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Müftünün açıklamasına tepki gösteren Şentop, "Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır" dedi.