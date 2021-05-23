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Giriş Tarihi: 23.5.2021 21:25 Son Güncelleme: 23.5.2021 21:39

Başkanı Şentop'tan Akçakoca müftüsü için açıklama: Çok yanlıştır, cahilcedir

TBMM Başkanı Şentop'tan Akçakoca müftüsü için açıklama: Çok yanlıştır, cahilcedir

Geçtiğimiz günlerde Selanik göçmenleri için yaptığı açıklama ile tepkilerin hedefinde olan Akçakoca müftüsüne bir eleştiri de Başkanı 'tan geldi. Şentop, "Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir" ifadesine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde Düzce Akçakoca müftüsünün cuma vaazında Selanik göçmenleri için yaptığı açıklama birçok kesmin tepkisini çekmişti. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı bahsi geçen müftüyü açığa aldı.


"ÇOK YANLIŞTIR, CAHİLCEDİR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Müftünün açıklamasına tepki gösteren Şentop, "Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop'tan Akçakoca müftüsü için açıklama: Çok yanlıştır, cahilcedir
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