TBMM Başkanı Şentop'tan Akçakoca müftüsü için açıklama: Çok yanlıştır, cahilcedir



"ÇOK YANLIŞTIR, CAHİLCEDİR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Müftünün açıklamasına tepki gösteren Şentop, "Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır" dedi.