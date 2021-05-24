Adalet mahrem yapılanmasında PKK izi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 71 kişi hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede İmralı F Tipi Cezaevi'nde çalışacak personellerin sorumlu imam Mustafa kod adlı Muhammet Şimşek tarafından seçildiği ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ziyaretçileri ile ilgili görüşme tutanaklarını örgüte taşıdığı kaydedildi. Sümeyye kod adlı Gül Kesik'in HSK kadın ve izdivaç sorumlusu olduğu belirlendi. HSK daire başkanlarının özel hayatlarını takip eden ve ilişkileri hakkında bilgi toplayan Kesik, özetle "Kadınlar ve erkekler evimde buluşuyordu. 45'er dakika görüşüyordu" dedi.