Adnan Oktar’ın iki avukatına soruşturma

Adnan Oktar'ın avukatları Ayşe Toprak ve Sinem Mollahasanoğlu, internet üzerinden tüm resmi kurumlara dilekçeler gönderip, Oktar hakkında soruşturma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisleri "FETÖ'cü", "Karanlık yapı" diye hedef gösterdi. İstanbul Emniyeti Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü iki avukat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. Savcılık, avukatlar hakkında soruşturma yürüttü. Şüpheliler Toprak ve Mollahasanoğlu ile avukatları Buket Malkoç savcılığa yazılı savunma verdi. Savcılık, şüpheli avukatların "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan kovuşturma açılmasına yeterli delil bulunduğunu belirterek, dava açmak için Adalet Bakanlığı'ndan "kovuşturma izni verilmesini" talep etti. Bakanlığın izin vermesi durumunda avukatlar hakkında mahkemede dava açılacak ve yargılamaya başlanacak.